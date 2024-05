Quién es el "coloradito" que mencionó Javier Milei cuando se refirió a "los ensobrados del periodismo"

"A la luz de las cosas que suelo decir, de las discusiones en las que me suelo meter, muchas veces recibo críticas de distintos actores del establishment y en particular, de los ensobrados del periodismo", sostuvo Milei, y sentenció: "Digo, con esto de haberle quitado la pauta oficial a los medios, parece que estoy buscando empleo en el subsuelo digamos, si lo voy a rajar al coloradito…".

Sin mencionar el nombre y apellido del "coloradito", el libertario aclaró: "Pero no se hagan problema, ese es zurdo también, así que no me interesa ese negocio".

"Me dicen, ‘¿pero usted ahora es un jefe de Estado cómo va a estar haciendo estos comentarios, cómo va a abrir a hablar así de sus adversarios políticos, cómo va a hablar así de otros mandatarios como hace dos años? Sí, un presidente, como me toca ser ahora", concluyó.

Quién es el "coloradito" contra el que apuntó Javier Milei

Si bien llamó la atención el apodo de forma despectiva, por el momento no trascendió quién es el "coloradito" contra el que se despachó el Presidente cuando hablaba de la suspensión de la pauta publicitaria.