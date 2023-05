Javier Milei reconoció en su libro cobrar indemnizaciones en el pasado, pero ahora propone eliminarlas

A su vez, Natalí Incaminato compartió en su cuenta de Twitter un fragmento del libro de Milei, "El camino del libertario", en el que cuenta que en un pasado cobró una indemnización.

"Era un contexto de mucha austeridad pero con mucho de lo que me hace feliz. Sin embargo, cuando regreso de las vacaciones, me vuelven a plantear una nueva reducción del salario, achicando de nuevo la cantidad de horas. Me pareció un delirio. No lo acepté. Me pareció tan bajo y miserable lo que hizo aquel empleador que le hice juicio, ya que no estaba formalizado. Obviamente, lo gané. Sin embargo, la cosa estaba difícil y, como los estudios mostraban que una persona tardaba cerca de dos años en volver a encontrar empleo, adopté una posición pesimista y dividí el monto de la indemnización como para sobrevivir cuatro años", dice el libertario en su libro.

https://twitter.com/LaInca_/status/1658887023095054346 La plataforma electoral de Milei propone eliminar las indemnizaciones, pero el propio Milei en su libro de 2022 cuenta: pic.twitter.com/ryXVmGI9qR — Inca (@LaInca_) May 17, 2023