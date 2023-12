"Si no me cree, que me llame": la respuesta del taxista que lloró por los aumentos a Javier Milei

Fue entonces que Juan Bautista, el taxista en cuestión, le respondió al actual primer mandatario: "Si no me cree, que me llame", despejando las dudas sobre lo genuino de su expresión.

En este sentido, el trabajador dio su versión asegurando que es "una persona común” en diálogo con La Nación, donde también relató los hechos: “Fui a una estación de servicio y dije cuatro palabras, no fue mi intención hacerme famoso. Solo hablé de los aumentos del último tiempo y que estaba dura la situación, en especial, para los que no tienen trabajo y no pueden para pagar la leche y me emocioné, nada más”.

"Que me llame por teléfono, pásenle mi número", indicó para cerrar en referencia al presidente.

EL MOMENTO EN QUE EL TAXISTA SE QUEBRÓ ANTE CÁMARA

Embed - LA ANGUSTIA de un TAXISTA por la REALIDAD ECONOMÍCA ARGENTINA