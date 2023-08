Jorge Macri habló de los desafíos de Juntos por el Cambio: "Compartimos ideas con Milei"

El candidato, que el domingo ganó la interna en la ciudad de Buenos Aires contra el senador radical Martín Lousteau por alrededor de 28.000 votos, agregó que "el planteo de menos impuestos, un Estado que no ahogue y mayor libertad" son "cosas" en las que "coincide" con el candidato de LLA; y resaltó: "Me trajeron a la política esas mismas ideas".

En ese sentido, remarcó que la coalición deberá tener el "desafío" de "representar" muchos de esos conceptos y ser la "alternativa" rumbo a las próximas elecciones.

"Ser quien le dé al ciudadano la sensación de que tiene que haber un cambio, que lo representamos, que hay un buen equipo", subrayó.

El tres veces intendente de Vicente López sostuvo que el triunfo de Patricia Bullrich en la interna contra Horacio Rodríguez Larreta "demuestra" que el electorado también quiere "parte de esas ideas".

"También hubo una decisión en nuestro espacio respecto del liderazgo interno. Ahora empieza un partido nuevo. Milei arranca con una ventaja, en la pole, nosotros estamos en primera fila, tenemos que hacer el mejor esfuerzo", postuló.

El actual ministro de Gobierno porteño hizo alusión también a que "el exceso de pelea interna no nos permitió transmitir claramente las ideas", pero que ahora "hay una fórmula, una candidata, un sólo mensaje".

"Tal vez ese único mensaje, más claro, mejor expresado, nos permita recuperar parte de ese terreno. Y además, llamar a más gente a votar", indicó.

Por otro lado, también cuestionó la realización de elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires, una decisión que tomó Larreta, que generó posiciones divergentes al interior de la coalición y que -dijo- se debe "repensar" porque la votación debe ser "agradable" y no "un estrés".

"Yo estoy a favor del voto electrónico. Ahora, hacer convivir dos sistemas el mismo día, lo marqué desde el primer momento y me dijeron que no quería la modernidad", señaló y agregó que "nos dijeron 'hicimos un modelito perfecto, en dos o tres minutos votan todos', pero evidentemente no anduvo porque había mesas con colas de una hora y media".

En esa línea, criticó también que por "las demoras" hubo votantes que se "cansaron" y que se fueron sin sufragar, algo que "no está bueno".

"A jefe de Gobierno votó 8% menos que a Presidente. Hubo gente que fue, votó a presidente y porque la máquina no andaba o porque se cansó, se fue sin votar", apuntó.