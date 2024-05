Jorge Macri presentó el programa Red Atención para personas en situación de calle

Jorge Macri presentó un programa de atención para personas en situación de calle

Macri aseguró que de las 4.000 las personas que viven hoy en la calle en la Ciudad de Buenos Aires "la gran mayoría no elige vivir en la calle pero algunos si, pese a todo lo que le hemos ofrecido hasta ahora deciden a hacerlo", afirmó el primer mandatario porteño.

"No vamos a ser indiferentes con el problema nuevo. Generalizar el problema nos hace perder la perspectiva. Para tratar de entenderlo hay un universo de tres categorías de personas en situación de calle: los emergentes, los cónicos y los peligrosos", explicó.

Al explicar cada categoría dijo que "los emergentes son los que están sufriendo la crisis económica y se caen del sistema. Son los más fáciles de recuperar. Los crónicos están hace mucho tiempo en la calle, tienen vínculos rotos y en general no son agresivos. Se llevan bien con el barrio. Y después están los peligrosos y no vamos a hablar de ello porque muchos vecinos sufren incomodidad, agresión incluso delitos".

Macri aseguró que están segmentando con protocolos. Aseguró que primero implementaron el protocolo de niños y de los 40 niños que había cuando arrancaron "hoy quedan solo dos o tres niños durmiendo en la calle con su familia". Luego implementaron el protocolo de salud mental.

Asimismo, Macri aseguró que segmentaron los paradores por familias, adultos mayores, varones mayores, mujeres solas y personas con problemas mentales o adicciones. El objetivo es poder acceder a una cama, una ducha, comida y además resocializar.

"No vamos a mirar para otro lado. No vamos a permitir que la situación se anarquice. No vamos a desconectarnos de lo que le pasa al vecino que esta preocupado, sensible con lo que le pasa a esa persona pero preocupado", afirmó Macri.

La Red de Atención se ocupa de asistir a personas y a familias en condición de emergencia social. Se les brinda información y asesoramiento acerca de todos los recursos sociales disponibles del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y demás organismos de la Ciudad.

Los equipos, conformados por psicólogos, trabajadores sociales y operadores sociales, recorren durante las 24 horas las comunas porteñas para ofrecer una asistencia integral inmediata a la población en situación de vulnerabilidad social.

La Línea 108 recibe las solicitudes de asistencia y deriva cada caso al programa social más adecuado. A todas las personas que se encuentran en situación de calle, la Ciudad les ofrece el traslado a uno de los Centros de Inclusión Social, adaptados para grupos familiares, para personas solas (según su género) o para madres con niñas o niños.