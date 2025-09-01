Jorge Rial denunció que recibió una grave amenaza en la puerta de su casa: "Es raro"

Rial reveló detalles de los audios de Spagnuolo y Karina Milei

Además, Rial dio detalles sobre la filtración de los audios de Diego Spagnuolo y cómo se manejó desde el entorno presidencial. En su ciclo “Cónclave”, junto a Viviana Canosa y Alejandro Fantino, explicó: “El Gobierno, el fin de semana, tuvo los audios. ¿Qué hizo? Se encargó de llamar a los representantes de los medios y les pidió 48 horas, lunes y martes. Varias señales lo recibieron al mismo tiempo, pero nosotros lo resguardamos y trabajamos. Se intentó cubrir, pero después salieron todos porque era imposible de tapar”.

Con su relato, volvió a poner en primer plano la tensión política y mediática que atraviesa el país, al tiempo que remarcó la sensación de intimidación que generó el hecho. El episodio del Falcon se sumó así a un contexto de alerta sobre la seguridad de periodistas y la influencia de la política en la difusión de información sensible.