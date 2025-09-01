Jorge Rial denunció que recibió una grave amenaza en la puerta de su casa: "Es raro"
El conductor relató un episodio que lo hizo recordar la represión de la dictadura militar y vinculó el hecho con el actual Gobierno.
Jorge Rial vivió un momento de gran inquietud al notar un Ford Falcon estacionado frente a su domicilio, con un hombre sentado dentro que lo observaba fijamente. El hecho generó temor tanto en él como en otros vecinos, quienes incluso alertaron a la policía, que se presentó en la zona para constatar la situación.
“Es raro que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo”, relató Rial en su programa de Radio 10, quien destacó que no fue el único sorprendido en su cuadra: “Vino la policía porque les llamó la atención también a los del barrio”.
El periodista vinculó directamente la escena con el Gobierno actual, señalando que el vehículo es un emblema de Javier Milei y Victoria Villarruel, y que representa la represión de la última dictadura militar: “Llegar a tu casa a la noche y ver un Falcon estacionado y ver un tipo sentadito ahí… con la historia que tenemos, es muy fuerte”.
Rial también mencionó que días previos había recibido llamados de personas que se presentaban como amigos pero que intentaban obtener información, reforzando la sensación de hostigamiento.
Rial reveló detalles de los audios de Spagnuolo y Karina Milei
Además, Rial dio detalles sobre la filtración de los audios de Diego Spagnuolo y cómo se manejó desde el entorno presidencial. En su ciclo “Cónclave”, junto a Viviana Canosa y Alejandro Fantino, explicó: “El Gobierno, el fin de semana, tuvo los audios. ¿Qué hizo? Se encargó de llamar a los representantes de los medios y les pidió 48 horas, lunes y martes. Varias señales lo recibieron al mismo tiempo, pero nosotros lo resguardamos y trabajamos. Se intentó cubrir, pero después salieron todos porque era imposible de tapar”.
Con su relato, volvió a poner en primer plano la tensión política y mediática que atraviesa el país, al tiempo que remarcó la sensación de intimidación que generó el hecho. El episodio del Falcon se sumó así a un contexto de alerta sobre la seguridad de periodistas y la influencia de la política en la difusión de información sensible.
