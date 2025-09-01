Grupo Indalo repudió el intento de censura del gobierno de Javier Milei: el comunicado

"Asimismo, las denuncias penales destinadas a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, que se desempeñan en nuestros medios de comunicación, C5N y Radio 10, significan una acción activa de amedrentamiento, incompatible con el Estado de Derecho", continuaron, y advirtieron: "En este caso, el acogimiento por parte del Poder Judicial del intento del Poder Ejecutivo de ejercer censura previa sobre los contenidos ligados a presuntas maniobras de corrupción oscurece la labor del periodismo y socava los cimientos de la democracia con fines poco claros".