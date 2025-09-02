Mauro Federico se quebró al exponer ante Diputados: "No tengo nada que ocultar; hago mi laburo y molesta"
El periodista de C5N apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por el ajuste en discapacidad y aseguró que sus fuentes no son ni rusos ni espías, sino que "son laburantes".
Tras el intento de censura por parte del Gobierno de Javier Milei, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico expusieron este martes en la Cámara de Diputados, en medio de la comisión de libertad de expresión, donde no faltaron aplausos para los integrantes de Argenzuela.
Allí, el conductor de C5N y su compañero de equipo tuvieron lugar para realizar sus descargos, luego de que la Justicia denegara el allanamiento solicitado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.
"Estamos de este lado sentados porque trascendió y tenemos la oportunidad de tener el micrófono. Estamos acá para denunciar una persecución del aparato del Estado contra particularmente nosotros, pero mucha gente más, que lo que único que estamos haciendo es informar sobre corrupción en este Gobierno", dijo Rial al comienzo de sus palabras.
En tanto, a su turno, Mauro Federico no pudo evitar quebrarse al hablar de la situación actual del país, y de su función como periodista.
El panelista de Argenzuela salió al cruce del Gobierno y expresó: "No hubo una guerra. Nos mintieron, nos quisieron hacer creer que la discapacidad y la pobreza no son dos de las referencias y desgracias más espantosas que puede vivir una persona. Y para eso debería estar el Estado".
"Me angustio viendo a la gente en la puerta de la ANDIS porque le retiraron su pensión. 280 mil pesos a una persona que no le alcanza para morfar. Eso es un genocidio planificado, y por eso hacemos este laburo", expresó Federico visiblemente emocionado, y sentenció: "Me chupa un huevo que me allanen. El teléfono este vale dos guitas, llévenselo. ¿Se piensan que no tengo un backup?. No tengo nada que ocultar: hago mi laburo y lo hago bien, por eso molestamos".
Respecto a la denuncia del Gobierno, el periodista sostuvo que sus fuentes "no son rusos, no son venezolanos, ni espías", y manifestó: "Son laburantes, muchos que echaron, otros que están ahí adentro y directivos".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario