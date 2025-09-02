Mauro Federico se quebró al exponer ante Diputados: "No tengo nada que ocultar; hago mi laburo y molesta"

mauro federico

"Me angustio viendo a la gente en la puerta de la ANDIS porque le retiraron su pensión. 280 mil pesos a una persona que no le alcanza para morfar. Eso es un genocidio planificado, y por eso hacemos este laburo", expresó Federico visiblemente emocionado, y sentenció: "Me chupa un huevo que me allanen. El teléfono este vale dos guitas, llévenselo. ¿Se piensan que no tengo un backup?. No tengo nada que ocultar: hago mi laburo y lo hago bien, por eso molestamos".

Respecto a la denuncia del Gobierno, el periodista sostuvo que sus fuentes "no son rusos, no son venezolanos, ni espías", y manifestó: "Son laburantes, muchos que echaron, otros que están ahí adentro y directivos".