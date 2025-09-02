Jorge Rial, en comisión de libertad de expresión: "Algún trasnochado pensó que me podía meter preso"
La Cámara de Diputados le abrió las puertas al conductor de Argenzuela (C5N) y su compañero Mauro Federico tras el intento de censura del Gobierno.
Tras el intento de censura por parte del gobierno de Javier Milei a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, la Cámara de Diputados les abrió las puertas en medio de la comisión de libertad de expresión. Allí, el conductor de "Argenzuela" (C5N) y su compañero de equipo tuvieron lugar para realizar sus descargos, luego de que la Justicia denegara el allanamiento solicitado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.
"Estamos de este lado sentados porque trascendió y tenemos la oportunidad de tener el micrófono. Estamos acá para denunciar una persecución del aparato del Estado contra particularmente nosotros, pero mucha gente más, que lo que único que estamos haciendo es informar sobre corrupción en este Gobierno", dijo Rial al comienzo de sus palabras.
"Creemos que esta es otra etapa, que este Gobierno -en menos de dos años- sistemáticamente ha hecho un plan que fue, primero, reprimir, cuando vieron que nadie apoyaba a los reprimidos, nadie abrazaba a los jubilados, nadie velaba por los trabajadores del Garrahan... dijeron 'vamos por lo otro', que es meterle la mano en el bolsillo a los discapacitados, y vieron que también venía bien, porque nadie decía nada, hasta que apareció Mauro a destapar esto y dijeron 'vamos un poquito más, a ver si pasa, vamos a pedir que los allanen, vamos a meternos con la libertad de expresión'", siguió.
Seguidamente, se refirió a la denuncia de Patricia Bullrich: "Algún trasnochado pensó que me podía meter en cana, 'vamos a meter a Rial preso'. No lo viví en vida. El viernes me apareció un falcón estacionado en la puerta de mi casa: o tengo vecinos coleccionistas o eran represores, porque no hay manera que conseguir un auto así", indicó. "Lejos de callarnos, les adelanto que mañana vamos a mostrar más sobre esto", reveló, en torno al escándalo que envuelve a la gestión libertaria y, de manera especial, a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria de Presidencia.
"No entiendo qué pasa en Casa Rosada que un audio los pone tan nerviosos, salvo que haya un garito, un prostíbulo, una mesa de dinero, no sé qué hay ahí adentro para que se pongan tan nerviosos", continuó. También, el periodista hizo una mención especial a todos "los reporteros gráficos, fotoperiodistas, camarógrafos, muchachos, compañeros que todos los miércoles son reprimidos brutalmente aquí a metros nada más".
