Jorge Rial, en comisión de libertad de expresión: "Algún trasnochado pensó que me podía meter preso"

"Creemos que esta es otra etapa, que este Gobierno -en menos de dos años- sistemáticamente ha hecho un plan que fue, primero, reprimir, cuando vieron que nadie apoyaba a los reprimidos, nadie abrazaba a los jubilados, nadie velaba por los trabajadores del Garrahan... dijeron 'vamos por lo otro', que es meterle la mano en el bolsillo a los discapacitados, y vieron que también venía bien, porque nadie decía nada, hasta que apareció Mauro a destapar esto y dijeron 'vamos un poquito más, a ver si pasa, vamos a pedir que los allanen, vamos a meternos con la libertad de expresión'", siguió.