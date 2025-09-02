Lilia Lemoine acusó a Jorge Rial y Mauro Federico de "traición a la Patria" y se ilusionó con que vayan "presos"

Tras ser consultada sobre si su deseo es que Rial y Federico estén tras las rejas, la diputada libertaria se justificó diciendo: "Son espías, no son periodistas, son espías extorsionistas. Son gente que opera en contra de los argentinos. Se han dedicado sistemáticamente a arruinar vidas, porque en su tiempo libre llevan a la gente al suicidio o a la angustia tremenda, como le pasó a la actriz Beatriz Salomón".