Jorge Taiana habló tras emitir su voto: "Esperamos una buena participación"
El candidato diputado de Fuerza Patria en la Provincia conversó con los medios de comunicación y palpitó esta jornada electoral.
Se abrieron los comicios y Jorge Taiana se acercó temprano a la escuela asignada y emitió su votó en Vicente López. El candidato a diputado por Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires palpitó esta jornada electoral.
Tras emitir su sufragio, habló con los medios de comunicación que se encontraban en la institución y confió en que haya mayor participación electoral que en las elecciones provinciales. “Esperamos una buena participación”, planteó el dirigente.
Confirmó que tras el almuerzo, se reunirá con familiares e irá por la tarde al búnker de La Plata para esperar el cierre de los comicios.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
Qué se vota el domingo en las elecciones legislativas
En el marco del calendario electoral de este año, el domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional: los argentinos eligen 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de Jose Luis Espert y su renuncia a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA).
Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el Gobierno de Javier Milei.
La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario