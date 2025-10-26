Axel Kicillof a Javier Milei: "6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo"

"Quiero aclarar que ni el Gobierno norteamericano ni el JP Morgan son sociedades de beneficencia, y si vinieron a la Argentina es para llevarse un lucro y poner en riesgo nuestros recursos", reflexionó Kicillof, y remarcó: "Milei, desde el día de hoy, tenés más responsabilidad".

En cuanto a lo que se viene para el peronismo, los bonaerenses y los argentinos en general, el gobernador insistió con que hay "dos modelos distintos en la Argentina", y apuntó: "Van a seguir atentando contra la salud pública, contra la educación, si siguen con las mismas políticas".

"Antes los dos modelos, el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a redoblar los esfuerzos para cuidar a nuestra gente. Ni mido ni resignación. Más trabajo, más militancia, más organización y más fuerza", prometió Kicillof, y agregó: "Tenemos dos tareas: cuidar y defender a los que sufren. Tenemos más responsabilidad de cuidar a los que sufren. Pero además, mayor es la responsabilidad de cara a lo que viene. Además de cuidar, proteger y defender, es nuestra obligación construir una alternativa que le muestre a nuestro pueblo que hay otro camino".

Para cerrar su discurso, el mandatario provincial hizo un llamado a no resignarse, y concluyó: "El pueblos sufre y la patria no se vende, porque el futuro no es de Milei sino del pueblo".