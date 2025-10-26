Axel Kicillof a Javier Milei: "6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo"
Acompañado de candidatos, intendentes, Sergio Massa y Máximo Kirchner, el gobernador bonaerense reconoció la derrota de Fuerza Patria, pero le envió un contundente mensaje al Presidente.
La Libertad Avanza (LLA) arrasó este domingo en las elecciones legislativas 2025 con triunfos en 16 provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, y se impuso a nivel general por 11 puntos de ventaja por sobre Fuerza Patria, datos analizó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
En el búnker peronista, el mandatario provincial estuvo acompañado por candidatos e intendentes, y también por dirigentes como Sergio Massa y Máximo Kirchner. Desde allí reconoció la derrota y le envió un mensaje al presidente Javier Milei.
"Agradecer el aguante y el acompañamiento a Fuerza Patria. Agradecemos al pueblo bonaerense que dio un ejemplo de democracia. Agradecer a los candidatos y candidatas de Fuerza Patria. A los intendentes de la provincia de Buenos Aires por cuidar a su gente. A Sergio y a Máximo. Especialmente a Cristina, que debería estar acá y está injustamente presa", expresó Kicillof en el inicio de su discurso.
Respecto a los resultados, el gobernador los calificó como "muy ajustados", y pese a la derrota, destacó: "Una mínima diferencia de medio punto en nuestra contra, que nos permitió renovar los 15 diputados y sumar uno más".
El gobernador, de todos modos, le envió un fuerte mensaje a libertario y su Gobierno. "Se equivoca Milei, el Gobierno, si festeja este resultado electoral, donde seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen", sentenció.
"Quiero aclarar que ni el Gobierno norteamericano ni el JP Morgan son sociedades de beneficencia, y si vinieron a la Argentina es para llevarse un lucro y poner en riesgo nuestros recursos", reflexionó Kicillof, y remarcó: "Milei, desde el día de hoy, tenés más responsabilidad".
En cuanto a lo que se viene para el peronismo, los bonaerenses y los argentinos en general, el gobernador insistió con que hay "dos modelos distintos en la Argentina", y apuntó: "Van a seguir atentando contra la salud pública, contra la educación, si siguen con las mismas políticas".
"Antes los dos modelos, el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a redoblar los esfuerzos para cuidar a nuestra gente. Ni mido ni resignación. Más trabajo, más militancia, más organización y más fuerza", prometió Kicillof, y agregó: "Tenemos dos tareas: cuidar y defender a los que sufren. Tenemos más responsabilidad de cuidar a los que sufren. Pero además, mayor es la responsabilidad de cara a lo que viene. Además de cuidar, proteger y defender, es nuestra obligación construir una alternativa que le muestre a nuestro pueblo que hay otro camino".
Para cerrar su discurso, el mandatario provincial hizo un llamado a no resignarse, y concluyó: "El pueblos sufre y la patria no se vende, porque el futuro no es de Milei sino del pueblo".
