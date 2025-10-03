Jorge Yoma respondió a una falsa una acusación de Jonatan Viale por corrupción: "Catador de tambos"

yoma

Hace dos semanas, Yoma realizó otra publicación en la que Viale estaba “financiado con plata desviada de los discapacitados”. Su respueta vino luego de que el periodista lo acusara de participar de una conspiración golpista por sus dichos en el programa de Tomás Rebord en Blender.

“Me cuentan que anoche, el “catador de tambos” @JonatanViale nos incluyó a @QuintelaRicardo et moi, en una conspiración golpista… En mi caso, por dichos en @estoesblender", publicó en ese entonces en la misma red social.

Acto seguido, lanzó: “Me importa un choto la opinión del “gordillo” financiado con plata desviada de los discapacitados …”

“Pero valga la cita de la fuente que produjo la información (axioma principalísimo del Manual de Ética periodística) que el “empleado público” en cuestión dejó de lado… Aunque “Viale”y “Ética” constituyan un oxímoron”, cerró.