Jorge Yoma respondió a una falsa una acusación de Jonatan Viale por corrupción: "Catador de tambos"
El exsenador adelantó que va a denunciar penalmente al periodista.
El exsenador nacional Jorge Yoma respondió a una falsa una acusación de Jonatan Viale por corrupción y adelantó que va a denunciar penalmente al periodista.
“Recién, el gordillo ‘catador de tambos’ @JonatanViale me incluyó en una lista de supuestos corruptos… No tengo ninguna causa penal y fui sobreseído en las dos denuncias ‘truchas’ que me armaron en 40 años de vida pública”, publicó anoche Yoma en su cuenta de la red social X.
Allí, anticipó: “Voy a denunciarlo penalmente y donaré la indemnización a la Escuela Especial N* 375 “Amor y Esperanza” que fundamos en Chilecito junto a una organización de padres de chicos con capacidades diferentes”.
Yoma recordó que “ya en una oportunidad, al conductor del programa de ‘gritos e insultos’ donde este chango ‘fungía’ de panelista, le hice donar 20 tachos de pintura y varios metros de membrana para restaurar el edificio”.
“Ahora, con lo que me pague el ‘Lácteo’ vamos a comprar una ‘combi’ para trasladar diariamente a los chicos de los distritos chileciteños a la escuelita”, publicó.
Hace dos semanas, Yoma realizó otra publicación en la que Viale estaba “financiado con plata desviada de los discapacitados”. Su respueta vino luego de que el periodista lo acusara de participar de una conspiración golpista por sus dichos en el programa de Tomás Rebord en Blender.
“Me cuentan que anoche, el “catador de tambos” @JonatanViale nos incluyó a @QuintelaRicardo et moi, en una conspiración golpista… En mi caso, por dichos en @estoesblender", publicó en ese entonces en la misma red social.
Acto seguido, lanzó: “Me importa un choto la opinión del “gordillo” financiado con plata desviada de los discapacitados …”
“Pero valga la cita de la fuente que produjo la información (axioma principalísimo del Manual de Ética periodística) que el “empleado público” en cuestión dejó de lado… Aunque “Viale”y “Ética” constituyan un oxímoron”, cerró.
