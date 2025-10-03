Manuel Adorni anunció una inversión de 30 mil millones de pesos en el Hospital Garrahan
El vocero presidencial precisó que el monto será destinado a un acelerador pediátrico para niños con cáncer y la ampliación del área de trasplante de médula ósea, entre otras obras.
El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un plan de modernización integral para el Hospital Garrahan, con una inversión de 30.000 millones de pesos destinada a obras y tecnología de última generación. El objetivo se informó, es reposicionar la institución como el principal centro pediátrico de alta complejidad en América Latina y elevar la calidad de atención para miles de niños y adolescentes de todo el país.
“Todo esto, la administración del Garrahan lo logra con fondos propios, sin transferencias adicionales. Y es gracias a una gestión eficiente de los recursos: el dinero va a donde tiene que ir y no se despilfarra en gastos políticos”, dijo hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni en su conferencia de prensa.
El vocero presidencial detalló: "Esto se suma, además, al complemento mensual anunciado en la conferencia anterior para el personal médico y administrativo del hospital, el cual será permanente".
"Desde el inicio de la gestión trabajamos para que los hospitales nacionales estén mejor administrados. Porque, como dijimos siempre, la plata está, pero mal distribuida", enfatizó por su parte el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
En esa línea, el funcionario nacional destacó: "Estamos dando un paso histórico para el Garrahan con una inversión inédita de casi 30 mil millones de pesos para obras y modernización del equipamiento para convertir al hospital en el mejor de América Latina".
A su vez, según indicaron fuentes oficiales se trata de "una inversión sin precedentes en su historia", la cual "busca modernizar la infraestructura, sumar tecnología de última generación y jerarquizar al personal de salud".
De esta manera, se incorporará un "Acelerador Lineal Pediátrico para mejorar la calidad de los tratamientos oncológicos", que se trata de "un equipo nuevo de radiocirugía con características únicas en la región (en primero se esta tecnología en un hospital pediátrico de América Latina), para tratar a chicos con cáncer de manera más precisa y con menos efectos secundarios". Además, "se está llevando a cabo una obra millonaria que soporte la energía que requiere el equipo y con paredes lo suficientemente gruesas para soportar la radiación".
"Se potenciará el Área de Internación para Trasplante de Médula Ósea (TMO): la creación de esta unidad altamente especializada, con condiciones ambientales controladas, permitirá ampliar la cantidad de tratamientos complejos y evitar derivaciones costosas al exterior", precisaron.
