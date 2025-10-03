Un ascensor cayó desde un séptimo piso en Las Cañitas y nueve jóvenes quedaron atrapados

A su vez, varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en el hecho para llevar a cabo las tareas de rescate, estabilización y evacuación de los jóvenes que estaban atrapados en el ascensor.

Desde el SAME informaron que, tras ser rescatados, los pacientes heridos fueron trasladados a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia.

En el operativo también intervino personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, quienes estarán a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente. En el caso interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Federico Brondini.