Alerta por lluvias con granizo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano: cuándo llegan las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias y granizo en el AMBA: hay alerta amarilla y luego bajarán fuerte las temperaturas.
La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense están bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes, con posible caída de granizo, según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La otra novedad para la zona del AMBA, es que luego de las lluvias fuertes que se anuncian bajarán fuerte las temperaturas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con mínimas de 6 grados luego de tener máximas de 28 grados.
Alerta por lluvias y granizo en el AMBA
La alerta amarilla del SMN por lluvias y granizo es para este domingo 5 de octubre y alcanzará no solo al AMBA, si no que a gran parte del la provincia de Buenos Aires, según informó el organismo oficial.
Para este domingo se esperan lluvias y tormentas fuertes y las mismas estarán acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Tras las lluvias baja la temperatura
Después de una semana con calor casi veraniego, el clima en la Ciudad y el Conurbano dará un giro violento. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 5 de octubre habrá lluvias y tormentas fuertes, con alerta amarilla en toda la zona del AMBA y la posibilidad de granizo.
El contraste será total: tras un sábado caluroso con 28 grados de máxima, el domingo amanecerá bajo la lluvia y, una vez que pasen las tormentas, llegará un desplome de la temperatura.
El alivio durará varios días. Entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre, las mínimas estarán cerca de los 6 grados y las máximas no superarán los 22, un escenario que se sentirá casi como pleno invierno.
Igual el calor vuelve antes de lo pensado
La buena noticia es que el frío no se quedará demasiado. Desde el jueves 9 de octubre, las marcas volverán a subir y en pocos días las máximas rondarán los 30 grados, con mañanas mucho más templadas.
El AMBA pasará así, en menos de una semana, de un sábado sofocante, a un domingo bajo tormentas y granizo, a un lunes helado… y nuevamente al calor veraniego.
