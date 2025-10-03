Alerta por lluvias con granizo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano: cuándo llegan las tormentas

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

lluvias amba Lluvias en el AMBA.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Tras las lluvias baja la temperatura

frio frio polar

Después de una semana con calor casi veraniego, el clima en la Ciudad y el Conurbano dará un giro violento. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 5 de octubre habrá lluvias y tormentas fuertes, con alerta amarilla en toda la zona del AMBA y la posibilidad de granizo.

El contraste será total: tras un sábado caluroso con 28 grados de máxima, el domingo amanecerá bajo la lluvia y, una vez que pasen las tormentas, llegará un desplome de la temperatura.

calefaccion hogar Frío polar: cómo calefaccionar las casas.

El alivio durará varios días. Entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre, las mínimas estarán cerca de los 6 grados y las máximas no superarán los 22, un escenario que se sentirá casi como pleno invierno.

Igual el calor vuelve antes de lo pensado

La buena noticia es que el frío no se quedará demasiado. Desde el jueves 9 de octubre, las marcas volverán a subir y en pocos días las máximas rondarán los 30 grados, con mañanas mucho más templadas.

calor extremo telam 2.jpeg Calor extremo en la Ciudad de Buenos Aires.

El AMBA pasará así, en menos de una semana, de un sábado sofocante, a un domingo bajo tormentas y granizo, a un lunes helado… y nuevamente al calor veraniego.