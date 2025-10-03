Manuel Adorni sobre José Luis Espert: "Si faltan explicaciones, él mismo debe darlas"

En este marco, el funcionario recordó que el respaldo presidencial a Espert ya fue expresado de manera clara en redes sociales, pero no descartó que el legislador deba ampliar sus explicaciones en los próximos días. “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando, y que nosotros y ustedes sintamos que haya cuestiones que deban ser ampliadas, las irá explicando como debe ser”, dijo, subrayando que no existe obligación de que el gobierno responda por él.

Finalmente, Adorni cerró su intervención enfatizando que la responsabilidad de aclarar cualquier interrogante recae sobre el propio Espert: “Todos tenemos el derecho de equivocarnos al dar una declaración, y tal vez no todas las respuestas sean las más atinadas. Pero no son explicaciones que tengamos que dar nosotros, las tiene que dar él. El respaldo del presidente fue claro y no hay mucho más para decir”.