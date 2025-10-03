Manuel Adorni sobre José Luis Espert: "Si faltan explicaciones, él mismo debe darlas"
El vocero presidencial se refirió al video del candidato donde admitió haber recibido U$S200 mil de Fred Machado y aclaró que no fue un aporte para su campaña política.
Manuel Adorni, vocero presidencial y pieza clave de La Libertad Avanza (LLA), se pronunció este viernes respecto al video publicado por el diputado José Luis Espert en el que confirmó que recibió U$S200 mil del empresario Fred Machado, acusado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.
Si bien Espert aseguró que el dinero no correspondía a su campaña política, dejó sin responder detalles sobre los 35 vuelos privados que realizó en la avioneta del empresario, lo que generó cuestionamientos públicos. Ante esta situación, Adorni destacó que “si faltan explicaciones, las tiene que seguir dando” y recalcó la importancia de la transparencia ante cualquier duda.
Durante la conferencia de prensa, el vocero sostuvo que “si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis. Y por supuesto que está obligado a darlas. Nosotros tenemos que ser absolutamente transparentes en todo y, cuando surgen dudas, explicarlas hasta el último detalle”. A la vez, intentó contextualizar la situación, señalando que estos hechos ocurrieron durante la “actitud en el ámbito privado” de Espert y su “etapa de consultor y de desarrollo profesional”, buscando matizar la polémica generada por el video.
Adorni fue enfático en diferenciar su rol del del diputado: “Soy el vocero del presidente y del gobierno nacional. Las preguntas a él [por Espert] no las puedo responder yo. No soy ni su vocero, ni su representante, ni nada que se le parezca”, aclaró ante los periodistas presentes en la sala de prensa, quienes indagaron sobre las dudas que dejó el primer candidato libertario en la Provincia de Buenos Aires.
En este marco, el funcionario recordó que el respaldo presidencial a Espert ya fue expresado de manera clara en redes sociales, pero no descartó que el legislador deba ampliar sus explicaciones en los próximos días. “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando, y que nosotros y ustedes sintamos que haya cuestiones que deban ser ampliadas, las irá explicando como debe ser”, dijo, subrayando que no existe obligación de que el gobierno responda por él.
Finalmente, Adorni cerró su intervención enfatizando que la responsabilidad de aclarar cualquier interrogante recae sobre el propio Espert: “Todos tenemos el derecho de equivocarnos al dar una declaración, y tal vez no todas las respuestas sean las más atinadas. Pero no son explicaciones que tengamos que dar nosotros, las tiene que dar él. El respaldo del presidente fue claro y no hay mucho más para decir”.
