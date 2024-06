Expectativa por el veredicto en el juicio contra José Alperovich por abuso sexual

Alperovich tendrá la oportunidad de dirigirse al tribunal por última vez, si así lo desea, para dar sus últimas palabras antes de conocer su destino judicial. Esta decisión llega tras un juicio intenso que duró cuatro meses y por el que pasaron setenta testigos, incluyendo familiares de la víctima, peritos y colegas del entorno laboral tanto de la denunciante como del acusado.

El ex gobernador está obligado a concurrir al veredicto en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires y lo hará bajo custodia, tal cual lo definió el juez Juan Ramos Padilla.

Al pedir la condena, tanto la fiscalía como la querella reclamaron que el ex mandatario sea detenido por lo que además de resolver si es o no culpable el Tribunal tendrá que definir si va preso en caso de recaer condena.

Por ahora, Alperovich siempre estuvo en libertad tras haber sido denunciado en noviembre de 2019 y ahora sólo cuenta con prohibición de salida del país.

El representante del Mininisterio Público Fiscal, Sandro Abraldes, pidió el pasado 11 de junio que Alperovich sea condenado a 16 años y 6 meses de prisión para José Alperovich por abuso sexual agravado.

"Alperovich tejió una red con la que atrapó a la joven. Usó tres técnicas para derribar sus defensas: una ostentación de riquezas materiales, una demostración del liderazgo político y, paralelamente, se encargaba de denigrarla y rebajarla", dijo el fiscal.

El fiscal consideró que todos los sucesos de violencia sexual se cometieron "mediando intimidación y con abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad". Después consideró que este proceso era "un juicio a la impunidad del poder" e hizo foco en que la víctima siempre estuvo en un escenario de sometimiento.

Para el fiscal, Alperovich se valió de su superioridad para concretar los abusos: "Avasalló totalmente a la víctima, la convirtió en un objeto de su placer sexual", dijo.

"Alperovich le repetía que su crecimiento dependía de ella", agregó el fiscal. "No es así: no había límites en el crecimiento de la joven en la medida de que no le pusiera límites a él". "En rigor de verdad, su excesivo profesionalismo en el plano laboral era una forma de sobreadaptarse a los ataques sexuales y era la forma en la que escondía su imposibilidad de escapar de la situación".

Un día antes del pedido de la Fiscalía, la querella que representa a la denunciante pidió que el exgobernador tucumano sea condenado a 22 años de prisión por ser "el autor" de las "violaciones" que sufrió la joven.

"Ha cometido varios hechos de abuso sexual, era su secretaria privada y sobrina segunda", dijo la abogada Carolina Cymerman.

El caso de abuso sexual que puede llevar a la cárcel al exgobernador tucumano José Alperovich

Según la denuncia, los primeros hechos ocurrieron en Buenos Aires a fines del 2017 poco después que la víctima empezó a trabajar como asesora de Alperovich quien dos años más tarde compitió la gobernación y la perdió.

En ese momento Alperovichj era senador y por ello muchas veces venía a Buenos Aires con quien era su asesora y ahora víctima, su sobrina, que trabajaba dentro de la Casa de Gobierno de Tucumán hasta que el por entonces senador la invitó a formar parte de su equipo de campaña, de cara a las elecciones de 2019.

Dos de los nueve hechos de abuso sexual ocurrieron en el departamento que Alperovich tiene en Puerto Madero pero los casos más graves ocurrieron en marzo del 2018 en la provincia de Tucumán.

El primer hecho fue el 14 de diciembre de 2017, cuando la joven y Alperovich por primera vez se trasladan a Buenos Aires y terminada esa jornada ambos van al departamento del ex gobernador en el barrio porteño de Puerto Madero.

Según relató la querella, Alperovich le ordenó a un colaborador hospedarse en otro departamento que él tenía lindante al que estaban él y la víctima. Luego de la cena -relató la querella- el ex gobernador empezó a manosear a la víctima por las partes íntimas de su cuerpo, la besó y luego que ella le dijo que "no quería".

Luego sucedieron otros tres hechos, el 9, 10 y 12 de febrero del 2018 y en trasladado en vehículos en el que Alperovich iba junto a ella y acompañados por algún chofer. En marzo de 2018 ocurrieron dos hechos en distintos domicilios de Tucumán.