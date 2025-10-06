Libertarios increparon a Lautaro Maislin en la previa al acto de Javier Milei

Es que este lunes el mandatario presenta su libro "La construcción del milagro", en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo e incluirá un discurso y una performance musical del mandatario junto a "La Banda Presidencial", integrada por los hermanos Benegas Lynch, Marcelo Duclos, Lilia Lemoine y otros funcionarios.

En la previa, militantes libertarios se concentraron en las inmediaciones del estadio, al tiempo que se registró una contramarcha de opositores que se reunieron para repudiar al Presidente. La tensión fue escalando al punto tal que hasta se registraron peleas a trompadas y patadas, que se vieron en vivo durante la transmisión de C5N.