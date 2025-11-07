José Luis Espert pidió la nulidad de la causa en su contra: los argumentos de su defensa
Tras ser acusado de vínculos con el narcotráfico, el exdiputado y su defensa alegaron que "no tuvo todos los derechos como cualquier ciudadano".
En las últimas horas, trascendió que la defensa de José Luis Espert pidió la nulidad de la causa en contra del exdiputado, quien está siendo investigado por su vínculo con Federico "Fred" Machado, empresario acusado de narcotráfico, lavado de dinero, fraude y asociación ilícita en los Estados Unidos, país al que fue extraditado recientemente.
De acuerdo a lo informado en C5N, los abogados del exlegislador "alegan que la designación del patrocinio letrado de su defendido no fue desde un inicio, con lo cual, no tuvo los derechos que tienen los imputados en cualquier causa o proceso penal de este tipo". De este modo, plantean que "todo lo que se actuó hasta ahora, no tiene validez".
"Ellos dicen que hubo un ocultamiento de la defensa, que la Justicia tardó en aceptar la designación de su defensa, en el marco de la denuncia presentada por Juan Grabois por la transferencia de 200.000 dólares del Bank of America", que tramita en los Tribunales de San Isidro, de acuerdo a lo señalado por C5N.
En este sentido, resta esperar que la Justicia se expida tras el planteo de la defensa del exdiputado, acusado de tener vínculo con narcotraficantes.
"Fred" Machado fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado
El empresario argentino Federico "Fred" Machado, con vínculos con el excandidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert; fue extraditado a Estados Unidos este martes por la noche, poniendo fin a un proceso judicial iniciado con su detención en Neuquén en abril de 2021.
Machado partió desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo regular de United Airlines con destino a Houston, Texas, donde enfrentará a la Justicia.
El empresario es investigado por el Tribunal de Distrito del Este de Texas por una serie de graves delitos. La acusación federal incluye su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas cometidas tanto en el exterior como en la Argentina.
Antes de ser trasladado por la pista hasta el avión Boeing 777-200, "Fred" permaneció bajo custodia en el Puesto 1 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El vuelo de la compañía norteamericana despegó a las 22:15 horas y arribó a Houston alrededor de las 5:20 de la mañana.
Machado, de 57 años, había sido detenido en 2021 en conexión con esa misma investigación y se encontraba detenido con prisión preventiva en su mansión de Viedma, provincia de Río Negro, tras ser arrestado en el aeropuerto de Neuquén en respuesta a una alerta roja de Interpol.
