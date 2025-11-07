José Luis Espert pidió la nulidad de la causa en su contra: los argumentos de su defensa

"Fred" Machado fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado

El empresario argentino Federico "Fred" Machado, con vínculos con el excandidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert; fue extraditado a Estados Unidos este martes por la noche, poniendo fin a un proceso judicial iniciado con su detención en Neuquén en abril de 2021.

Machado partió desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo regular de United Airlines con destino a Houston, Texas, donde enfrentará a la Justicia.

El empresario es investigado por el Tribunal de Distrito del Este de Texas por una serie de graves delitos. La acusación federal incluye su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas cometidas tanto en el exterior como en la Argentina.

fred machado

Antes de ser trasladado por la pista hasta el avión Boeing 777-200, "Fred" permaneció bajo custodia en el Puesto 1 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El vuelo de la compañía norteamericana despegó a las 22:15 horas y arribó a Houston alrededor de las 5:20 de la mañana.

Machado, de 57 años, había sido detenido en 2021 en conexión con esa misma investigación y se encontraba detenido con prisión preventiva en su mansión de Viedma, provincia de Río Negro, tras ser arrestado en el aeropuerto de Neuquén en respuesta a una alerta roja de Interpol.