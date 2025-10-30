Nuevo revés judicial para José Luis Espert: le rechazan la unificación de causas en Comodoro Py

así detenían al narco fred machado

Por su parte, la defensa de Espert había considerado que ambas causas se centraban en "la relación" entre el diputado y Machado y en los mismos delitos.

En la investigación en curso en San Isidro, a cargo del fiscal Federico Domínguez, ya se llevó a cabo un allanamiento a un estudio contable vinculado a Espert en Pergamino. El diputado, bajo licencia tras el estallido del escándalo, todavía no fue llamado a indagatoria.

José Luis Espert, más complicado

El pilar de la investigación es el vínculo entre Espert y Machado. El economista recibió 200 mil dólares del empresario investigado por narcotráfico durante la campaña presidencial de 2019 en una cuenta a su nombre en el Banco Morgan Stanley, como parte de un acuerdo que ascendería a 1 millón de dólares. Además del dinero, el entonces candidato libertario habría recibido apoyo logístico con el uso de una camioneta blindada y un avión privado, en el que reconoció haber viajado al menos 35 veces.

bullrich espert vinculo narco

Luego de que se destaparan los detalles del vínculo, Espert decidió renunciar a su candidatura en la provincia de Buenos Aires por la lista de La Libertad Avanza y el PRO y dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. La exjefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, había revelado que el diputado utilizaba el avión privado para viajar a Pergamino a visitar a su familia, lo que generó "incomodidad a los aportantes".

El empresario, que enfrenta cargos en Texas por delitos financieros y tráfico de estupefacientes, reconoció públicamente haber financiado la campaña presidencial de Espert en 2019, asegurando además que el dinero representaba “un primer pago de un contrato más amplio” por una supuesta asesoría en Guatemala.

"Si hablo, se cae el país", dijo Machado en una de sus últimas declaraciones mediáticas, a la espera de su extradición a Estados Unidos, que se concretará el próximo 5 de noviembre después de cuatro años de prisión preventiva.