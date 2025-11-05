Comenzó el proceso de extradición de Fred Machado a los Estados Unidos: cómo sigue la causa por narcotráfico
El otrora donante de la campaña presidencial de José Luis Espert volará a Texas en breve para responder por cargos sobre lavado de dinero y narcotráfico.
El empresario Fred Machado, que le pagó una cifra récord al diputado libertario José Luis Espert por un trabajo de consultoría, está a un paso de subirse a un avión rumbo a Texas, en los Estados Unidos, donde deberá comparecer ante la justicia en el marco de una investigación por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero.
Machado, de 57 años, había sido detenido en 2021 en conexión con esa misma investigación y se encontraba detenido con prisión preventiva en su mansión de Viedma, provincia de Río Negro, tras ser arrestado en el aeropuerto de Neuquén en respuesta a una alerta roja de Interpol.
Pero el juez federal Gustavo Villanueva dispuso el 8 de octubre pasado que Machado sea trasladado a una dependencia policial al entender que el empresario y otrora donante a la campaña presidencial de José Luis Espert no estaba cumpliendo con los términos de la prisión domiciliaria.
Menos de 10 días después el Gobierno argentino autorizó la extradición de Machado y se pusieron en marcha los mecanismos para que el empresario viaje a los Estados Unidos a bordo de un vuelo especial que saldrá del Aeropuerto de Ezeiza, obviamente custodiado por personal de la Policía Federal.
En el mismo vuelo se trasladarán los elementos que servirán de prueba ante el Tribunal de Distrito del Este de Texas.
Mientras tanto, el empresario mantiene su inocencia: "No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente en la que confié pensé que eran los buenos y eran los malos", aseguró.
Por su parte, el diputado de licencia José Luis Espert sigue firme en su versión de que en 2019 cerró con Machado un acuerdo por un millón de dólares por su consultoría en temas financieros para la minera de Guatemala de la cual Machado era el dueño parcial.
En la actualidad Machado se encuentra alojado en la Alcaidía de Madariaga, en Villa Lugano.
