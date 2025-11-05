Comenzó el proceso de extradición de Fred Machado a los Estados Unidos: cómo sigue la causa por narcotráfico

Mientras tanto, el empresario mantiene su inocencia: "No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente en la que confié pensé que eran los buenos y eran los malos", aseguró.

Por su parte, el diputado de licencia José Luis Espert sigue firme en su versión de que en 2019 cerró con Machado un acuerdo por un millón de dólares por su consultoría en temas financieros para la minera de Guatemala de la cual Machado era el dueño parcial.

En la actualidad Machado se encuentra alojado en la Alcaidía de Madariaga, en Villa Lugano.