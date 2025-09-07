José Luis Espert: "Vamos a ver qué pasa con el resultado y lo tomaremos con mucha calma"
El converso legislador libertario que competirá para renovar la banca en la Cámara de Diputados en las elecciones de octubre dijo luego: "Es un día donde hay que remarcar lo importante de volver a votar".
El legislador José Luis Espert aseguró que a la democracia la ve "sana, fuerte y feliz" de que se siga votando, a la vez que indicó que, hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia, "el país venía en deterioro".
"Vamos a ver qué pasa con el resultado y lo tomaremos con mucha calma", aseveró, tras lo cual dijo: "Felicito a los que hoy votan y a los que no van a votar les digo que reflexionen".
"Para mí es un día especial porque hace 42 años que recuperamos la democracia", dijo, tras lo cual añadió: "A la democracia la veo sana, fuerte y feliz de que sigamos votando. El único lugar donde se puede construir algo razonable es en democracia".
Tras emitir su voto pasadas las 11:00 en la mesa 167 del Colegio de la Santa Cruz de la calle Pedro De Mendoza 2653, en la localidad bonaerense de San Isidro, Espert manifestó: "Al país no le ha ido bien porque, hasta la llegada de Milei, venía en deterioro".
Seguí el minuto a minuto de las elecciones
Padrón electoral
El padrón puede consultarse desde este enlace.
Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.
La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses
- 07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.
- 11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.
- 15 a 17: con Jorge Rial.
- 17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.
- 20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.
- 22 a 00: Pablo Duggan y equipo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario