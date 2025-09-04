La advertencia de José Luis Espert para el día después de las elecciones: "No habrá volantazo"

“El programa económico -está en la Constitución, no en las nubes de Marte- lo fija el gobierno elegido por el pueblo. Y el programa económico de este presidente tiene su centro de gravedad en el déficit cero, para que no haya emisión, inflación, y para destruir la pobreza, bajarla a lo mínimo posible. Nuestro programa es para luchar contra la pobreza que dejó el maldito kirchnerismo", disparó.

espert milei.jpg José Luis Espert junto a Javier Milei.

En este sentido, Espert volvió a apuntar contra la labor parlamentaria - luego de los golpes que recibió el Gobierno con la derogación de los DNU del Presidente - y aseguró que "desde el Congreso no hay un solo proyecto que no vaya contra el superávit fiscal, central para reducir la pobreza. Por lo tanto, los mercados toman nota de esto y dicen ‘cubrámonos por si acaso, porque acá hay un Congreso destituyente y elecciones críticas en la Provincia’”.

Así, Espert categorizó la actual decisión del Tesoro como "una medida transitoria" ante esta "incertidumbre del mercado". Así, volvió a insistir: "Desde mi punto de vista, no ha habido volantazo en un sentido, por lo tanto no justifica un volantazo en el otro".

“Puede haber algún ajuste, pero nada más que eso”, sentenció.