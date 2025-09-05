Procesaron al acusado de tirarle una piedra a Javier Milei en Lomas de Zamora

Tras se liberado, el militante del Movimiento Teresa Rodríguez - Votamos Luchar por el Cambio Social tendrá que mantenerse alejado de líos, es decir, que no se lo puede ver en medio de actos de violencia como el ocurrido el 27 de agosto pasado.

El Movimiento Teresa Rodríguez es una organización piquetera que, obviamente, está en las antípodas del gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza, lo que explica la presencia y accionar que se le atribuyen a Florentín.

En la causa también fueron señalados Diego Martín Paz, quien fue descrito en su identikit judicial como integrante de "la barra disidente de Arsenal", y José Marcelino Dabrowsky, intengrante de la agrupación H.I.J.O.S. que fue señalado por fuentes consultadas por el matutino como el "encargado de bloquear el paso de la comitiva presidencial durante el ataque".

Sin embargo, ni Paz -que se encargó de hablar con los medios para revelar su coartada- ni Dabrowsky fueron detenidos en la causa.