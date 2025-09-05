Procesaron al acusado de tirarle una piedra a Javier Milei en Lomas de Zamora
El joven de 22 años fue capturado en el mismo día en que el Presidente y su comitiva fueron evacuados de una caravana en Lomas de Zamora por los incidentes.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, resolvió este viernes procesar sin prisión preventiva a Thiago Florentín, el joven acusado de tirarle una piedra al presidente Javier Milei durante un acto de campaña en Lomas de Zamora.
Thiago Román Florentín, de 22 años, es por ahora el único imputado en la causa iniciada en los tribunales federales de Lomas de Zamora por la agresión que sufrieron no sólo el Presidente sino también su hermana y funcionaria, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, que huyó de la escena en una moto prestada.
Armella, que es juez subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, le impuso a Florentín una serie de "normas de conducta" que el joven residente de la localidad de Alejandro Korn deberá cumplir, y además le trabó un embargo de $ 1 millón, informó el sitio Infobae.
Florentín fue capturado por efectivos policiales el mismo día de la agresión a la caravana libertaria, y aunque hubo otros sospechosos del ataque con piedras y ladrillos, él fue el único que estuvo detenido en una comisaría de ese partido bonaerense.
Tras se liberado, el militante del Movimiento Teresa Rodríguez - Votamos Luchar por el Cambio Social tendrá que mantenerse alejado de líos, es decir, que no se lo puede ver en medio de actos de violencia como el ocurrido el 27 de agosto pasado.
El Movimiento Teresa Rodríguez es una organización piquetera que, obviamente, está en las antípodas del gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza, lo que explica la presencia y accionar que se le atribuyen a Florentín.
En la causa también fueron señalados Diego Martín Paz, quien fue descrito en su identikit judicial como integrante de "la barra disidente de Arsenal", y José Marcelino Dabrowsky, intengrante de la agrupación H.I.J.O.S. que fue señalado por fuentes consultadas por el matutino como el "encargado de bloquear el paso de la comitiva presidencial durante el ataque".
Sin embargo, ni Paz -que se encargó de hablar con los medios para revelar su coartada- ni Dabrowsky fueron detenidos en la causa.
