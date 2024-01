La insólita bajada de línea de José Luis Espert a los funcionarios de Milei: "No dialogue y menos con la izquierda"

espert no dialogues

Ante esa provocadora frase, la diputada de izquierda Romina del Plá quiso intervenir para hacerle una aclaración sobre las distintas ramas y subramas que tiene la izquierda. Torrendell le habilitó la palabra. Mientras hablaba la legisladora, Espert -quien moderaba el debate- se acercó al Secretario para aconsejarle que no dialogase con nadie y "menos con la izquierda".

"No dialogues porque, si no, no terminás más, y menos con la izquierda", le dijo al oído Espert a Torrendell sin saber que tenía el micrófono encendido.