José Luis Espert, sobre la Ley Bases: "Nos hubiese gustado una reforma laboral más agresiva"

"Nos hubiese gustado una reforma laboral más agresiva de la que está en el proyecto, pero en el Congreso hay que conversar con todos. En este punto, la mafia sindical todavía tiene peso en el Parlamento", consideró al participar del Congreso Anual del IAEF.

Espert también criticó ciertas normas aprobadas en el Congreso con anterioridad y puso como ejemplo la Ley de administración financiera “que en uno de sus artículos dice que toda ley que establezca gastos por encima de lo previsto en el Presupuesto, tiene que tener su financiamiento".

"Durante años se terminaron sancionando leyes 'ilegales', porque se aprobaron normas que van en contra de esa ley de administración financiera, que está vigente desde hace más de 30 años", se quejó.

Espert sostuvo entonces que los proyectos de reforma jubilatoria presentados por la oposición "violan esa ley, y espero que ninguno prospere porque es mentirles a los jubilados, ya que esas iniciativas no tienen financiamiento. No se puede aumentar el gasto público si no se recorta otro gasto público".

"Si la política deja de jugar con estos proyectos de mentirle a los jubilados, podemos arrancar con un crecimiento sólido y sostenible", añadió.