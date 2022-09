La Secretaría de Derechos Humanos denunció penalmente a Espert por pedir "bala" contra trabajadores

"Me encuentro obligado a denunciar estos gravísimos hechos", señaló Pietragalla en un comunicado difundido por el organismo de derechos humanos, que alude a "la historia reciente de nuestro país".

El funcionario argumenta la denuncia penal que se lleva a cabo en un marco que incluye el "reciente intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner" y en un “contexto de proliferación de discursos que incitan a la violencia".

En la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos se destacó "la gravedad del mensaje de Espert", al que calificaron como "peligroso y antidemocrático". Además, sostuvo que si "las instituciones no funcionan" como Espert "quiere", con su mensaje el legislador demuestra que "la única opción válida es usar la fuerza letal, o sea llevar adelante una ejecución extrajudicial".

En tanto, destacó que las declaraciones del diputado "no fueron realizadas en el ámbito parlamentario" y afirmó que "no guardan relación con su tarea parlamentaria", por lo que "no están amparadas tampoco por la inmunidad de opinión garantizada en el artículo 68 de la Constitución Nacional", agregó el comunicado.

La denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, y en ella se solicitó que "se investigue el hecho como incitación a la violencia".

“Cárcel o bala”

Espert, en un posteo que publicó el jueves en su cuenta de Twitter, reclamó la aplicación del "Código Penal art 181, delito de usurpación. Cárcel (6 meses a 3 años) o bala", contra los miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que realizaban una manifestación en el Ministerio de Trabajo.

Pocas horas después, diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de resolución en el que instan a la Cámara de Diputados a formar "una Comisión Especial, de conformidad al Artículo 66 de la Constitución Nacional y al Artículo 188 del Reglamento de esta Cámara", para "evaluar la conducta de Espert, quien sistemáticamente solicita la muerte como respuesta a cualquier conflicto, contrariando todos los principios democráticos y constitucionales que debe cumplir".