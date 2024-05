José Luis Espert reveló qué se necesita para levantar el cepo cambiario

“La reforma es un concepto que engloba muchas cosas, que es el de la competencia de monedas. Otra cosa podría ser penalizar severamente la emisión monetaria del Banco Central para evitar el déficit fiscal”, manifestó Espert.

dolar blue

“Es muy sensato pensar que, para liberar el cepo, hacen faltan dólares y que debemos tener el gasto público controlado y a un nivel sostenible”, sentenció Espert en diálogo con Radio Rivadavia.

Espert considera que “estamos con déficit cero y derrumbando la tasa de inflación. Hacer cosas sostenibles por el bien de la gente todavía cuesta, estamos recién poniendo los primeros ladrillitos”.

“El Gobierno ya dio muchas señales de mejora de la situación de los jubilados, pero la política ahora quiere cambiar más la movilidad jubilatoria. Todo tiene que ser equilibrado. Cada proyecto de aumento de gasto tiene que venir con reducción de otros gastos, para no emitir más y que no haya inflación. Eso no es negociable”, disparó.