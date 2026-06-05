Jorge Valdano cuestionó el rumbo político de Argentina y liquidó a Javier Milei: qué dijo

milei trump

“El Real Madrid tiene aficionados de todas las corrientes políticas”, resumió el exatacante. Incluso sostuvo que una persona puede ser “perfectamente” madridista y de izquierdas, ya que la entidad reúne simpatizantes de perfiles muy diversos. “Hay tanta gente de izquierdas como de derechas, es un club de una popularidad tremenda y no pide carnet de afiliación política”, manifestó.

En la misma entrevista, defendió además la figura de Florentino Pérez. El campeón del mundo consideró que el presidente del Merengue suele ser objeto de visiones extremadamente polarizadas y relativizó algunas críticas que recibe. “Ahora parece que es Drácula”, ironizó, aunque inmediatamente destacó que el dirigente “ha llevado a cabo una gran obra de reconstrucción del Real Madrid”.

Finalmente, también se mostró escéptico respecto de las teorías conspirativas relacionadas con los arbitrajes y aseguró que nunca sintió haber perdido un partido por culpa de los jueces, sino por no haber rendido al nivel necesario.