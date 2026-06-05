Jorge Valdano cuestionó el rumbo político de Argentina y liquidó a Javier Milei: qué dijo
El campeón del mundo en México 1986 con la Selección Argentina analizó la actualidad política y advirtió sobre los riesgos de votar por rechazo.
Jorge Valdano volvió a dejar en claro que no esquiva los temas vinculados a la política y la actualidad. El exdelantero de la Selección Argentina campeona del mundo en 1986 brindó una extensa entrevista en la que reflexionó sobre el escenario político argentino y expresó una mirada crítica sobre la gestión de Javier Milei, a la que definió como una experiencia que forma parte de un fenómeno internacional más amplio.
Durante su participación en el programa La noche de Aimar, el exfutbolista sostuvo que el país atraviesa una etapa marcada por ideas asociadas al liberalismo económico y consideró que existe una tendencia creciente a respaldar determinadas opciones electorales más por rechazo a otras propuestas que por verdadera identificación. “Argentina huele a neoliberalismo”, afirmó Valdano al ser consultado sobre la situación política actual.
En ese sentido, el exjugador del Real Madrid profundizó su análisis y alertó sobre los riesgos que, según entiende, implica elegir gobiernos únicamente por oposición a una fuerza política previa. “Como en tantos sitios, se está contra alguien, no a favor”, señaló. Más adelante insistió sobre la misma idea y remarcó: “En Argentina, como en tantos sitios, se está votando contra alguien, no a favor de alguien. Esto de ‘cualquier cosa, menos lo que tenemos’”.
Valdano también vinculó el fenómeno político argentino con procesos que se observan en otras partes del mundo. Para el exdelantero, la administración de Milei guarda similitudes con liderazgos que han ganado protagonismo en los últimos años y mencionó especialmente al presidente estadounidense Donald Trump. Según explicó, se trata de proyectos que responden a una lógica semejante y que reflejan transformaciones profundas en distintos sistemas políticos. Por eso describió al actual gobierno argentino como un proyecto “muy pegado al de Trump” y a “otras aventuras políticas que hay en el mundo”.
Más allá de la coyuntura nacional, Valdano también fue consultado acerca de la relación entre fútbol e ideología. Allí rechazó la idea de que determinadas instituciones deportivas puedan quedar asociadas de manera automática a una posición política concreta. Como ejemplo utilizó el caso del Real Madrid, club con el que mantiene un fuerte vínculo desde hace décadas tanto por su etapa como futbolista como por su posterior trabajo como dirigente.
“El Real Madrid tiene aficionados de todas las corrientes políticas”, resumió el exatacante. Incluso sostuvo que una persona puede ser “perfectamente” madridista y de izquierdas, ya que la entidad reúne simpatizantes de perfiles muy diversos. “Hay tanta gente de izquierdas como de derechas, es un club de una popularidad tremenda y no pide carnet de afiliación política”, manifestó.
En la misma entrevista, defendió además la figura de Florentino Pérez. El campeón del mundo consideró que el presidente del Merengue suele ser objeto de visiones extremadamente polarizadas y relativizó algunas críticas que recibe. “Ahora parece que es Drácula”, ironizó, aunque inmediatamente destacó que el dirigente “ha llevado a cabo una gran obra de reconstrucción del Real Madrid”.
Finalmente, también se mostró escéptico respecto de las teorías conspirativas relacionadas con los arbitrajes y aseguró que nunca sintió haber perdido un partido por culpa de los jueces, sino por no haber rendido al nivel necesario.
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