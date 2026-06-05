Operación Muro: Jorge Macri blindó los accesos a la Ciudad con un megaoperativo policial

operacion muro

“Estamos construyendo un muro de control al desgobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, donde la seguridad no es prioridad”, disparó Macri durante la supervisión del operativo en el Anillo Digital Sur, en la intersección de 27 de Febrero y General Paz.

Desde las 19 se desplegaron controles vehiculares, verificación de documentación e interceptaciones sorpresivas, con foco en motos con dos ocupantes, transporte público, vehículos de carga ligera y autos con vidrios polarizados sin habilitación.

El operativo se apoya en el sistema del Anillo Digital, que cuenta con 814 pórticos lectores de patentes distribuidos en 74 accesos y monitorea en tiempo real más de tres millones de dominios vehiculares por día.

Embed LEY Y ORDEN. pic.twitter.com/AgtQ9kqSLL — Jorge Macri (@jorgemacri) June 3, 2026

“Vamos a perseguir al delito allí donde se encuentre… si vienen de la provincia de Buenos Aires los vamos a ir a buscar”, afirmó el jefe de Gobierno, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, el secretario del área, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la fuerza, Diego Casaló.

El mandatario porteño agregó: "Cada delincuente que queda detenido es un delincuente menos y son cientos de personas que pueden vivir en paz y en tranquilidad. Para nosotros hay una línea bien trazada: de este lado la gente buena y enfrente los delincuentes".

En este sentido, Macri compartió un video de las operaciones a través de su cuenta de X bajo el mensaje "No vamos a pedir perdón por cuidar a los porteños".

La operación se organizó mediante un sistema de cuadrantes territoriales, que dividió la Ciudad en zonas norte y sur. Uno de los principales tramos se extendió sobre la General Paz desde el Río de la Plata hasta avenida Constituyentes, mientras que otro llegó hasta el Acceso Oeste, con múltiples cruces barriales.

patrullero policia de la ciudad

También se reforzaron accesos clave del sur porteño, como Puente Alsina y la autopista Buenos Aires–La Plata, además de puntos de tránsito pesado y conexiones interjurisdiccionales.

En paralelo, el Gobierno porteño destacó el incremento de recursos en materia de seguridad: en dos años y medio se incorporaron más de 5 mil oficiales, alcanzando un total de 28 mil efectivos en la fuerza.

Asimismo, se sumaron más de 400 vehículos, entre patrulleros, motos, camionetas y cuatriciclos, además de unidades de traslado y bicicletas para comisarías. También se incorporaron 7 mil chalecos antibalas con geolocalización y más de 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

La “Operación Muro” se suma a otros despliegues de saturación recientes, como la denominada “Operación Tormenta Negra”, que incluyó más de 1.500 efectivos en barrios vulnerables y dejó como saldo detenidos, secuestro de drogas y desmantelamiento de búnkers.