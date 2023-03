¿José Luis Espert se suma a Juntos por el Cambio?

Este martes por la mañana, en declaraciones radio Continental, el diputado libertario arriesgó que ese espacio podría llamarse “Juntos por la Libertad y el Cambio” y agregó que la propuesta podría incorporar "al liberalismo institucionalmente en la coalición opositora" y no ser "una mera candidatura personalista".

"No solo sería una mega PASO opositora al kirchnerismo sino que estamos viendo la posibilidad de que el liberalismo forme parte de una nueva alianza o un nuevo espacio opositor al kirchnerismo para que no solo sea derrotado, sino para que además, no vuelva nunca más y eso dependerá de las reformas económicas que tomemos", precisó.

En ese sentido, José Luis Espert dijo que ya se ha "reunido con los principales referentes" como "Macri por supuesto, y con (Patricia) Bullrich, (Horacio Rodríguez) Larreta, (Alfredo) Cornejo, (Gerardo) Morales, y me reuniré con Maxi Abad (por Maximiliano Abad, presidente de la UCR bonaerense y titular del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense) la semana que viene".

Sobre las PASO en particular dijo "la idea es competir", y añadió: "Los liberales somos competencia porque es bueno para la gente; cuanto más competencia haya dentro de un espacio opositor al kirchnerismo, mejor".

"La idea es una alianza opositora más fuerte para llevar a cabo las reformas que hay que hacer, que tienen que ser enormes, hay que cambiar la legislación laboral, previsional, y reducir el tamaño del Estado para no pagar tanto impuesto".

La revelación de José Luis Espert se produce luego de que el domingo Macri anunciara -mediante un video en sus redes sociales- que no será candidato en las elecciones de octubre, y en el que llamó a "agrandar el espacio político" que conforma Juntos por el Cambio. En ese sentido, felicitó "públicamente" a Macri y consideró que es una decisión que "nos aleja de todo personalismo".