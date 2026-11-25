Villarruel aceptó el pedido de Bullrich para retirar un muñeco sobre el Garrahan, pero fulminó al Gobierno
El sector opositor colocó un muñeco que emulaba un reclamo por el financiamiento del Hospital Garrahan y se desató la polémica en el Senado.
En la previa de una sesión informativa especial en el Senado de la Nación, se produjo un intercambio entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel centrado en el protocolo y el clima dentro del recinto a raíz de la colocación de una muñeca —vinculada al reclamo por el Hospital Garrahan— en el espacio legislativo.
El pedido de Patricia Bullrich
Al tomar la palabra, la senadora por la Ciudad de Buenos Aires y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, solicitó formalmente que el objeto fuera retirado del recinto. Para fundamentar su postura, apeló a lo que definió como las tradiciones históricas de la Cámara alta: la austeridad, la seriedad y la mesura.
Bullrich sostuvo que no correspondía exhibir un muñeco o una muñeca en el marco de una instancia prevista por la Constitución Nacional para escuchar un informe de gestión, argumentando que la situación no debía asimilarse a una campaña política. "Les pido, por favor, amablemente que lo retiren; ya lo mostraron, ya lo vieron las cámaras, el periodismo ya lo vio, así que ya lo pueden retirar", expresó ante el cuerpo.
La intervención de Victoria Villarruel
Desde la conducción de la sesión, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, retomó el planteo para pedir que se avanzara con el retiro del objeto, aunque marcó una diferencia en el tono y en el sentido de la medida.
Villarruel aclaró que la solicitud no implicaba desconocer o rechazar el reclamo vinculado al Hospital Garrahan, sino que respondía al carácter institucional del recinto. "Les podemos pedir si podemos retirar, no porque no apoyemos el reclamo del Hospital Garrahan, sino simplemente porque es un lugar bastante formal el Senado de la Nación", señaló antes de reiterar el pedido de retirarlo.
De este modo, ambas dirigentes coincidieron en la necesidad de despejar el objeto antes de continuar con la dinámica de la sesión informativa, aunque la presidenta de la Cámara alta aprovechó para volver a dejar en claro su postura ante el reclamo de trabajadores del Hospital Garrahan.
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