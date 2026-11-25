Bullrich sostuvo que no correspondía exhibir un muñeco o una muñeca en el marco de una instancia prevista por la Constitución Nacional para escuchar un informe de gestión, argumentando que la situación no debía asimilarse a una campaña política. "Les pido, por favor, amablemente que lo retiren; ya lo mostraron, ya lo vieron las cámaras, el periodismo ya lo vio, así que ya lo pueden retirar", expresó ante el cuerpo.