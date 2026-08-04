Juan Bautista Mahiques anunció que el Gobierno envió 203 pliegos judiciales al Senado para cubrir vacantes
El ministro de Justicia destacó que la administración de Javier Milei se convirtió en la gestión que mayor cantidad de candidatos elevó a la Cámara alta en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994.
En el marco de la estrategia institucional orientada a reducir la vacante en los tribunales federales y nacionales, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, informó que el Poder Ejecutivo nacional ya envió 203 pliegos judiciales al Senado de la Nación para su tratamiento y aprobación.
Con este volumen de postulaciones remitidas al Parlamento, el presidente Javier Milei se posiciona como el mandatario que más candidatos elevó a la Cámara alta para cubrir cargos en la magistratura en un período de un año, marcando un registro inédito desde la conformación del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994.
Reconstrucción del sistema y metas a futuro
En su comunicado oficial difundido a través de la red social X, el titular de la cartera de Justicia calificó el envío de los pliegos como "un paso concreto para empezar a reconstruir un sistema judicial que funcione mejor para todos los argentinos".
Asimismo, el funcionario advirtió que la gestión continuará trabajando en la misma línea para revertir los niveles históricos de cargos vacantes en la estructura judicial del país. "Todavía queda mucho por hacer y no vamos a detenernos hasta avanzar en la cobertura de todas las vacantes posibles", sostuvo.
Por último, Mahiques concluyó su mensaje agradeciendo al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, "por la confianza para cumplir con este mandato" institucional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario