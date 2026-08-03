Javier Milei tuvo que ceder y aceptó imponer un límite a la extranjerización de tierras rurales

De esta manera, el principal argumento del ministro Federico Sturzenegger para avanzar con la eliminación de los límites pierde sentido. Sturzenegger basó su redacción del proyecto en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Es que allí se señala que "los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos (...)".

Con la nueva versión, los extranjeros seguirían sin "gozar" de los mismos derechos civiles que los ciudadanos argentinos en el territorio de la Nación.

Según pudo saber ese medio, fue Bullrich la que negoció con los aliados esta nueva versión, mucho menos ambiciosa que la original, y se la habría comunicado a la Casa Rosada. De haber insistido con la redacción original, aseguran, el fracaso de la ley estaba garantizado. El fuerte rechazo que generó el proyecto en la sociedad civil terminó de inclinar la balanza. En especial, entre los aliados que, hasta apenas unos días, el oficialismo contaba entre sus filas.

Hasta el domingo, el oficialismo estimaba reunir unos 34 o 35 votos. Para blindar la ley, necesitaba, de mínima, 36. El consuelo en las filas libertarias era que, si se producía un empate, el desempate no quedaría en manos de la vice, Victoria Villarruel, quien ya se expresó en contra del proyecto, y hasta acusó al Gobierno de querer "rifar" al país.

Es que, como Milei se encontrará fuera del país este jueves (viaja a Ecuador y Colombia), la titular del Senado estaría a cargo del Ejecutivo. Mientras que la sesión quedaría encabezada por el presidente Provisional, el libertario Bartolomé Abdala.