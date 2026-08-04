La Justicia ratificó la prórroga de la cautelar que frenó la conversión del Banco Nación en sociedad anónima

Banco Nación

Un punto central del fallo es que, según los camaristas, las demandadas no pueden volver a cuestionar en cada apelación los presupuestos que ya fueron analizados y decididos en instancias anteriores. La Cámara aclaró que en una apelación contra la prórroga de una cautelar no corresponde reabrir el debate sobre los requisitos de su otorgamiento original, aunque dejó abierta la puerta para que la parte demandada pueda, por otra vía, acreditar un cambio real en las circunstancias que dieron origen a la medida.

Con este pronunciamiento, la Sala III desestimó los recursos de las demandadas y confirmó la prórroga de la cautelar por seis meses, con costas al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina por su condición de vencidos en la incidencia. La resolución lleva las firmas de Vallefín, Faggi y Lemos Arias, este último en reemplazo de una vocalía vacante de la Sala, y del secretario Matías A. Godoy.