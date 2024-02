Juan Grabois denunció penalmente a Sandra Pettovello por no entregar alimentos a comedores

Embed - JUAN GRABOIS denunció a SANDRA PETTOVELLO por “INCUMPLIMIENTO de los DEBERES de FUNCIONARIO PÚBLICO”

Y agregó: "Ahora la 'gente que tiene hambre' fue, pero Pettovello dice que no quiere atender a nadie. Ahora que puede chequear 'DNI, nombre, de dónde son' de miles de jefes y jefas de hogar sin intermediarios no va. Lo mismo dicen sus empleados en las delegaciones provinciales. La verdad es que Pettovello no quiere resolver el problema, porque es una mala persona y una peor funcionaria. Porque ha demostrado ser una persona ignorante con su mente infectada de prejuicios".

"La variable de ajuste nunca fue la casta, sino los laburantes y la clase media. Ahora la variable de ajuste es la comida y los niños, no los 'intermediarios'. Lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación Constitucional, una norma internacional y una ley nacional. En consecuencia, presentamos una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario. El que las hace las paga... El que le roba el pan a los pibes, tarde o temprano, en este mundo o en el otro, la va a pagar. Ojalá se de cuenta del daño que está haciendo y se le ablande el corazón", concluyó Juan Grabois.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuanGrabois/status/1754544744787554319&partner=&hide_thread=false "Así es cómo lo voy a hacer yo. Si tiene hambre la gente, que vengan esas personas. Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Chicos, ustedes tienen hambre, vengan. Les voy a anotar el DNI, nombre, de dónde son y van a recibir ayuda… pic.twitter.com/IiOiTNZ9TG — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 5, 2024

En la denuncia presentada, el exprecandidato a Presidente manifiesta: "Venimos a denunciar penalmente a la Sra. Ministra de Capital Humano de la Nación, la Licenciada Sandra Viviana Pettovello por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina, violando así, normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema".

La figura utilizada es el artículo 248 del Código Penal, de la sección "Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", que expresa: “Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o de mandatos judiciales”.

denuncia penal Juan Grabois Sandra Pettovello