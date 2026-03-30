El Gobierno apelará el fallo que suspende la Reforma Laboral
Capital Humano difundió un comunicado para rechazar "intentos de quienes pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo".
A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano informó que apelará el fallo del juzgado del Trabajo N°63, que suspende provisoriamente varios artículos centrales de la reforma laboral, luego de que aceptara una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El comunicado completo de Capital Humano sobre la suspensión de la Reforma Laboral
"El Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, apelará el fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 -en la causa Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa Expte. CNT 10308/26 - por el cual suspendió cautelarmente un conjunto de artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral.
El Ministerio reafirma su compromiso en defensa de esta ley, sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores. A tal efecto, se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno.
El Ministerio rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia".
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