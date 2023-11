Laura Vázquez reveló en Argenzuela una foto con famosos que confirma que era parte de la vida social de Juan Nápoli

"La foto es de Mar del Plata. Aparece también un legislador de La Libertad Avanza. Yo siempre iba a esas reuniones", explicó la letrada en diálogo con Jorge Rial. "Con Fede Bal se conocían de Panamá. Él lo invitó a esa cena", añadió.

Laura afirmó que el libertario la presentaba como "la novia", y puntualizó: "Después de esa cena me junté con Pagano. Es muy feo y de poco hombre decir que no me conocía y tratarme de gato, cuando se ve en las fotos".

También contó que con Marcela Pagano y el hermano de Juan Nápoli compartieron viajes de vacaciones al exterior. "Yo no era amigo de Marcela, pero podría haber dicho que no me merezco que me difamen así", lamentó.

reunion bal napoli zorrito