Los chats de Juan Nápoli con Laura Vázquez que revelan su adicción a las drogas

"He aquí la prueba: aludiendo a la droga. Impunidad, maltrato, abuso, adicciones. He naturalizado todo eso hasta que mi psicóloga me hizo ver que fui víctima de una manipulación constante para hacer lo que él quería. Sabía que tenía que alejarme pero no era fácil. Personas así no pueden llegar al poder en cualquier ámbito estatal o privado", posteó Vázquez en X.