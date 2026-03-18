Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas contra la Argentina
La medida, impulsada por un pedido de Sebastián Amerio, frena temporalmente cualquier ejecución de activos o investigaciones contra el Estado argentino.
En un alivio procesal para la estrategia legal del Gobierno, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó congelar el avance de cualquier medida vinculada al juicio por la expropiación de YPF. La resolución llega tras el pedido formal de Sebastián Amerio, procurador del Tesoro, y representa un freno temporal a la ejecución de la millonaria sentencia que pesa sobre el país.
Los puntos clave de la resolución
La decisión judicial implica una tregua en el frente externo mientras se aguarda una definición definitiva sobre la apelación argentina:
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Suspensión total: Ningún tribunal podrá avanzar con investigaciones o procedimientos relacionados con el caso hasta nuevo aviso.
Freno al "Discovery": Se detienen las audiencias y pedidos de información que buscaban identificar activos embargables de la República.
Prioridad al fondo: La Cámara decidió priorizar la resolución de la apelación principal antes de permitir que continúen los reclamos colaterales.
Para los expertos, este movimiento del tribunal neoyorquino no es azaroso. Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors y especialista en la causa, sugiere que el fallo final sobre la cuestión de fondo podría estar a la vuelta de la esquina.
"Esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema pronto. Como planean laudar sobre el fondo, entienden que no tiene sentido seguir con las audiencias previstas en el contexto del discovery", explicó Maril.
Cabe recordar que la audiencia clave de apelación ocurrió en octubre del año pasado. Desde entonces, el Estado nacional aguarda una sentencia que determine si se confirma, modifica o revoca la condena al pago de la indemnización por la nacionalización de la petrolera en 2012.
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