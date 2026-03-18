Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas contra la Argentina

En un alivio procesal para la estrategia legal del Gobierno, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó congelar el avance de cualquier medida vinculada al juicio por la expropiación de YPF. La resolución llega tras el pedido formal de Sebastián Amerio, procurador del Tesoro, y representa un freno temporal a la ejecución de la millonaria sentencia que pesa sobre el país.