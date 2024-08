Julia Mengolini puso en duda la denuncia de Fabiola Yañez: "Sobreactuación"

La palabra de Julia Mengolini

Julia Mengolini sorprendió a su audiencia, luego de introducir su comentario radial alertando que no sería "políticamente correcta", ni "cuidadosa" al respecto. Son conocidas las definiciones feministas de la conductora cercanas al creerle a la víctima y de no poner en duda sus palabras. En este sentido, la periodista y empresaria de medios aclaró que cuando el colectivo feminista decía "yo te creo hermana", no era una afirmación "literal", era un "postulado político".

"La palabra de Fabiola, ¿vale? También vale poco", consideró Mengolini y luego aseguró que va a tener que probar todo lo que está diciendo: "Cuando nosotras decimos 'yo te creo hermana' es un recurso retórico y político, es un principio general, para decir durante siglos a las mujeres no nos creyeron, no nos escucharon. Entonces nosotras en principio vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia. Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera dice 'a mí me pasó tal cosa', yo le creo. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo".

De esta manera Julia Mengolini se suma al planteo de otras personalidades como la actriz, vedette y conductora Moria Casan, quien hace tres días en X, había comentado una publicación que ponía en dudas la veracidad de las fotos en las que Fabiola Yáñez muestra los golpes presuntamente recibidos por su expareja.

Alberto Fernández también cuestionó la denuncia. En una entrevista realizada por El Cohete a la Luna, Fernández aseguró que lo que parecen hematomas en las fotos de la ex primera dama, son producto de "un tratamiento estético contra las arrugas". Alberto Fernández explicó que su expareja estaba siendo manipulada por el diario Clarín, quien estaría realizando una operación de prensa aprovechándose, según el propio Fernández, de su inestabilidad psicológica.

mengolini