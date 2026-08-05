Juliana Di Tullio reveló que Anabel Fernández Sagasti sufrió un aborto espontáneo durante una sesión
El Senado definirá si Anabel Fernández Sagasti, embarazada de 32 semanas y sin poder viajar, podrá participar de manera remota de la sesión de este jueves.
Las vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, se hizo eco del pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti, y habilitará el debate en el recinto de la Cámara Alta para que sean los propios senadores los que definan si la mendocina, embarazada de 32 semanas e impedida de viajar a la Ciudad de Buenos Aires por prescripción médica, podrá participar de la sesión de este jueves de manera remota cuando se trate el proyecto que impulsa el oficialismo para profundizar la extranjerización de tierras.
Tras conocerse la decisión de Villarruel al pedido de Fernández Sagasti (Unión por la Patria), su compañera de bancada, Juliana Di Tullio, reveló que la mendocina atraviesa un embarazo de alto riesgo y contó lo que fue un episodio desconocido hasta ahora. Según reveló Di Tullio en diálogo con El Destape, Fernández Sagasti sufrió el año pasado un aborto espontáneo en pleno recinto.
Di Tullio explicó que nunca había hecho pública esa situación porque no le correspondía contar una experiencia personal de otra persona, pero aclaró que decidió hablar del tema luego de que la propia Fernández Sagasti lo hiciera público.
En esa línea la senadora afirmó que nunca la contó "a Anabel Fernández Sagasti en mis cuentas", se refería al "poroteo" de votos de cara al debate del polémico proyecto del gobierno libertario y siguió: "yo no soy la persona indicada… Ahora lo puedo hablar porque ella ya lo dijo, Anabel sufrió un aborto espontáneo en pleno recinto hace menos de un año, de un embarazo de muchos meses de gestación“.
Agregó además que tanto ella como el senador José Mayans estaban junto a ella en aquel dramático momento. “Fuimos testigos junto con José Mayans de cómo sufrió ese aborto en el medio de esta tarea“, contó.
La decisión de Villarruel fue cuestionada desde el oficialismo que apuesta a impedirle a Fernández Sagasti poder participar de la sesión en que se debatirá el proyecto de extranjerización de tierras y para la cual la votación viene muy ajustada. A pesar de la delicada situación de salud de Fernández Sagasti los senadores libertarios rechazaron la utilización del sistema de votación a distancia en este caso y reclamaron que la mendocina concurra presencialmente al recinto contrariando las recomendaciones médicas.
Frente a esas críticas, Di Tullio sostuvo que la medida no implica modificar el reglamento de la Cámara y recordó que el mecanismo ya fue utilizado anteriormente en situaciones excepcionales.
La jefa del bloque peronista explicó además que la autorización responde exclusivamente a una situación médica particular. En ese sentido, señaló que “es una mujer de 43 años que rápidamente logró quedar embarazada. Es su sueño ser mamá, tiene una pareja maravillosa que la acompaña y tiene un embarazo de altísimo riesgo“.
Y recordó que la posibilidad de votar de manera remota “está absolutamente habilitada”. Di Tullio aseguró además que esta misma posibilidad se la habían ofrecido en su momento al exsenador Esteban Bullrich, cuando atravesaba el tratamiento por esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
“Nosotros se lo hemos ofrecido a Esteban Bullrich, por ejemplo, cuando contó que estaba enfermo. Le dimos la posibilidad de que pudiera trabajar desde su casa. No se hizo porque él no quiso; quería dedicarse a su familia y su recuperación“, explicó.
Según Di Tullio, la modalidad fue posible porque “la Corte Suprema nos habilitó a poder votar de manera electrónica“. Y concluyó: “son casos puntuales, no es que si me rompo una pierna o pierdo un avión. No tiene nada que ver con eso; no estamos modificando el reglamento“.
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