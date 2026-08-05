Juliana Di Tullio reveló que Anabel Fernández Sagasti sufrió un aborto espontáneo durante una sesión

Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional por Mendoza

La decisión de Villarruel fue cuestionada desde el oficialismo que apuesta a impedirle a Fernández Sagasti poder participar de la sesión en que se debatirá el proyecto de extranjerización de tierras y para la cual la votación viene muy ajustada. A pesar de la delicada situación de salud de Fernández Sagasti los senadores libertarios rechazaron la utilización del sistema de votación a distancia en este caso y reclamaron que la mendocina concurra presencialmente al recinto contrariando las recomendaciones médicas.

Frente a esas críticas, Di Tullio sostuvo que la medida no implica modificar el reglamento de la Cámara y recordó que el mecanismo ya fue utilizado anteriormente en situaciones excepcionales.

La jefa del bloque peronista explicó además que la autorización responde exclusivamente a una situación médica particular. En ese sentido, señaló que “es una mujer de 43 años que rápidamente logró quedar embarazada. Es su sueño ser mamá, tiene una pareja maravillosa que la acompaña y tiene un embarazo de altísimo riesgo“.

Y recordó que la posibilidad de votar de manera remota “está absolutamente habilitada”. Di Tullio aseguró además que esta misma posibilidad se la habían ofrecido en su momento al exsenador Esteban Bullrich, cuando atravesaba el tratamiento por esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

“Nosotros se lo hemos ofrecido a Esteban Bullrich, por ejemplo, cuando contó que estaba enfermo. Le dimos la posibilidad de que pudiera trabajar desde su casa. No se hizo porque él no quiso; quería dedicarse a su familia y su recuperación“, explicó.

Según Di Tullio, la modalidad fue posible porque “la Corte Suprema nos habilitó a poder votar de manera electrónica“. Y concluyó: “son casos puntuales, no es que si me rompo una pierna o pierdo un avión. No tiene nada que ver con eso; no estamos modificando el reglamento“.