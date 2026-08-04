Victoria Villarruel autorizó a votar de forma remota a Fernández Sagasti y desató el enojo del oficialismo
La presidenta del Senado avaló que la legisladora kirchnerista participe a distancia de la votación por la Ley de Tierras debido a su avanzado embarazo.
En medio de un escenario parlamentario de extrema paridad, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, autorizó a la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti a votar de forma remota en la próxima sesión en la que se tratará la polémica Ley de Tierras.
La legisladora opositora, que se encuentra transitando un embarazo de 32 semanas, debió presentar un certificado médico que le prohíbe viajar a la Ciudad de Buenos Aires para participar de manera presencial en el debate por el proyecto de Ley de Tierras, una iniciativa clave impulsada por el oficialismo cuyo conteo previo de votos anticipa un resultado sumamente ajustado.
No obstante, la habilitación firmada por Villarruel se dictó ad referéndum del cuerpo, lo que significa que la medida deberá ser respaldada formalmente por el pleno de los senadores durante la sesión.
Un gesto de Victoria Villarruel que reaviva la interna con la Casa Rosada
La decisión adoptada por la vicepresidenta no tardó en interpretarse como un nuevo gesto de autonomía y cortocircuito con el Gobierno de Javier Milei. Desde las filas libertarias se oponían firmemente a la concesión de esta facilidad reglamentaria, conscientes de que Fernández Sagasti utilizará su voto para rechazar el proyecto oficialista, complicando aún más las aspiraciones del oficialismo en la Cámara alta.
La polémica iniciativa del Gobierno de Milei buscaba eliminar toda restricción a la entrega de tierras rurales a ciudadanos extranjeros. Ante la presión de la oposición y de sus aliados, el gobierno libertario aceptó imponer un límite llevándolo desde el 15% actual al 25% pero solo a nivel nacional y sigue sin imponer ningún tope tanto a nivel provincial como departamental o municipal.
Se trata de uan iniciativa que genera fuertes resistencias y cuya aprobación se prevé se definirá voto a voto. En este caso, Villarruel le da la posibilidad a la oposición de sumar un voto en contra más.
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