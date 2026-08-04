Victoria Villarruel autorizó a votar de forma remota a Fernández Sagasti y desató el enojo del oficialismo

Un gesto de Victoria Villarruel que reaviva la interna con la Casa Rosada

La decisión adoptada por la vicepresidenta no tardó en interpretarse como un nuevo gesto de autonomía y cortocircuito con el Gobierno de Javier Milei. Desde las filas libertarias se oponían firmemente a la concesión de esta facilidad reglamentaria, conscientes de que Fernández Sagasti utilizará su voto para rechazar el proyecto oficialista, complicando aún más las aspiraciones del oficialismo en la Cámara alta.