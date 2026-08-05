Brutal femicidio en Virrey del Pino: degolló a su ex mientras dormía y su hija lo entregó

Además, sostuvo que López era “muy agresivo”, que pretendía controlarla de manera permanente y que la había agredido físicamente en distintas oportunidades.

De acuerdo con la investigación, incluso sus propios hijos le habían pedido que abandonara la vivienda y dejara de hostigar a su madre.

Sin embargo, los investigadores determinaron que los fines de semana regresaba a la casa familiar con una actitud aparentemente tranquila. Dormía solo en una habitación ubicada en la planta alta y, según la rutina habitual, los lunes de madrugada se retiraba hacia su trabajo.

El hombre será indagado acusado de homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla la pena de prisión perpetua.