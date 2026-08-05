Brutal femicidio en Virrey del Pino: degolló a su ex mientras dormía y su hija lo entregó
El agresor había sido denunciado por violencia de género semanas atrás.
Un atroz femicidio conmocionó a la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. El lunes en la madrugada, Janeth Anze Colque, una mujer de 42 años de nacionalidad boliviana, fue degollada mientras dormía. La víctima presentaba un profundo corte en el cuello y la Policía Bonaerense detuvo a su ex pareja, Mario Salvador López.
Según la información policial, su propia hija, de 23 años, denunció el crimen y entregó a su padre, tras hallar a su madre tendida boca arriba sobre la cama, cubierta de sangre y con un profundo corte en el cuello desangrada en el piso. Así, López fue arrestado por personal de la Comisaría 3ª de la jurisdicción.
El pasado 8 de julio, la víctima había solicitado una restricción perimetral y la exclusión del hogar paraLópez, de 48 años, con quien tenía tres hijos, todos mayores de edad.
En la presentación realizada ante la Comisaría de la Mujer de Virrey del Pino, Janeth explicó que la convivencia con su expareja se había vuelto imposible debido a las constantes situaciones de violencia.
“Nunca lo denuncié por temor, porque me encuentro sometida en la relación. Pero ahora mis hijos están grandes y ya no toleran que su padre maltrate a su madre. Por eso vengo a pedir la exclusión de hogar”, expresó la mujer en esa denuncia, a la que tuvo acceso el medio Primer Plano Online.
Además, sostuvo que López era “muy agresivo”, que pretendía controlarla de manera permanente y que la había agredido físicamente en distintas oportunidades.
De acuerdo con la investigación, incluso sus propios hijos le habían pedido que abandonara la vivienda y dejara de hostigar a su madre.
Sin embargo, los investigadores determinaron que los fines de semana regresaba a la casa familiar con una actitud aparentemente tranquila. Dormía solo en una habitación ubicada en la planta alta y, según la rutina habitual, los lunes de madrugada se retiraba hacia su trabajo.
El hombre será indagado acusado de homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla la pena de prisión perpetua.
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