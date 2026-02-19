En pleno paro y en el día de su cumpleaños, Cristina Kirchner salió a saludar al balcón nuevamente
De celeste y blanco, con el rosario al cuello y una escaparela en el pecho, la expresidenta se reencontró con su pública en la vereda de San José 1111.
La expresidenta Cristina Kirchner reapareció este jueves en el balcón de su casa en Constitución, pero no para arengar a la multitud en el paro general en rechazo a la Reforma Laboral, sino para agradecer los saludos por su cumpleaños, que es este 19 de febrero.
El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) coincidió con una fecha trascendental para la militancia kirchnerista porque Cristina Kirchner está cumpliendo 79 años.
La dos veces presidenta y una vez vicepresidenta saludó emocionada a sus seguidores, que la recibieron con un "a volver, vamos a volver", con una murga y hasta con una torta de gran tamaño para su festejo popular.
Puede que la expresidenta esté recluida en su hogar de Constitución, monitoreada con tobillera electrónica y con una lista reducida de personas autorizadas a visitarla, pero su sentencia judicial -que la condena a seis años de prisión por su rol en la Causa Vialidad- no le impidió festejar su cumpleaños.
Mientras tanto, en el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados avanza con la sesión en la que podría votarse la Reforma Laboral que eliminaría derechos históricos de los trabajadores, desde la jornada de ocho horas hasta el reconocimiento formal de horas extras o la indemnización por despido sin causa.
En Diputados, el bloque de Unión por la Patria mantiene 93 votos y pelea cuerpo a cuerpo con el oficialismo, que tiene 95 hombres propios más todas las bancadas afines, dialoguistas.
La CGT convocó a un paro general que empezó a las 0 de este jueves y que se extenderá hasta el final de la jornada con una movilización al Congreso donde ya se vivieron momentos de tensión, disturbios, represión y detenciones.
