En pleno paro y en el día de su cumpleaños, Cristina Kirchner salió a saludar al balcón nuevamente

En Diputados, el bloque de Unión por la Patria mantiene 93 votos y pelea cuerpo a cuerpo con el oficialismo, que tiene 95 hombres propios más todas las bancadas afines, dialoguistas.

La CGT convocó a un paro general que empezó a las 0 de este jueves y que se extenderá hasta el final de la jornada con una movilización al Congreso donde ya se vivieron momentos de tensión, disturbios, represión y detenciones.