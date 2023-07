Juntos por el Cambio amenaza con desfinanciar Aerolíneas Argentinas

"¿Por qué una familia humilde del Conurbano subsidia Aerolíneas cuando compra leche? ¿Por qué la señora con el IVA de la leche tiene que pagarle pasajes gratis a familiares de Aerolíneas?", remarcó el alcalde porteño en una entrevista televisiva.

Y agregó: "No digo que haya que cerrar ni privatizar, digo que los argentinos no tienen por qué subsidiar".

"Si después hay una ruta en particular necesaria por un tema geopolítico y necesidad de llegar a ese lugar, en todo caso en particular se subsidia eso, pero no toda la empresa. Los directivos de Aerolíneas sabrán cómo hacer para que la empresa tenga un presupuesto equilibrado", expresó Horacio Rodríguez Larreta.

El proyecto para proteger a Aerolíneas Argentinas

El diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto que busca reformar la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas para prohibir la transferencias de acciones de la línea área sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado.

La iniciativa apunta a evitar que en el futuro se intente un desguace sin la intervención del Congreso ante el hecho de que los precandidatos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, como también el postulante de La Libertad Avanza Javier Milei, hablan de privatizar empresas públicas, señalaron desde el equipo del legislador a través de un comunicado.

En los fundamentos del proyecto, el diputado planteó que el objetivo es "proteger lo conseguido y ahuyentar a los 'fantasmas privatizadores'", como también "poner límites a quienes disfrazados de eficientes gestionadores privados lo único que han hecho es utilizar al Estado como fuente de financiamiento de pingües negocios personales".

Además, se detalla que cualquier transferencia de acciones de Aerolíneas Argentina requerirá de la aprobación deberá ser aprobada en el Congreso con "las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara".

El proyecto de ley que propone prohibir en el futuro la transferencia de acciones de la aerolínea estatal lleva asimismo las firmas de Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Leila Chaher, Marcos Cleri, Gisela Marziotta, Rodolfo Tailhade, Agustina Propato, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Mónica Macha, Gabriela Estévez, Lía Caliva, Cristina Brítez y Juan Carlos Alderete.