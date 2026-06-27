Karina Milei agradeció a Manuel Adorni asegurando que vive un "difícil e inmerecido momento"
Y un día, el "fin" llegó para Adorni, que fue despedido con cálidas palabras por parte de la secretaria de Presidencia y hermana de Javier Milei.
Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete poco antes de las 19 horas de este sábado. El destino del funcionario libertario estaba marcado: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra lo arrinconaron, sumado a las inconsistencias múltiples en su relato mentiroso.
Tras la carta que presentó para despedirse del Gobierno, Karina Milei se encargó de agradecer por su "incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven".
Seguidamente, agregó: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo".
"Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", cerró la secretaria de Presidencia y hermana de Javier Milei.
El gesto de Javier Milei tras la renuncia de Adorni
Aún sin pronunciarse al respecto del paso al costado que dio su jefe de Gabinete, el Presidente apenas atinó a compartir el mensaje escrito por su hermana en la red social X.
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