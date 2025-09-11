Dueño de la Suizo Argentina entregó a la Justicia un celular reseteado de fábrica

Durante un allanamiento en su domicilio de Nordelta, evitó ser encontrado por los agentes judiciales, con la complicidad del jefe de seguridad del barrio cerrado, Ariel De Vicentis, a quien Casanello le tomó declaración indagatoria en el marco de una causa paralela.

En la vivienda los agentes encontraron cajas fuertes semivacías: en una de ellas había U$S50 mil y gomitas para atar billetes.

La estructura societaria de la Droguería Suizo Argentina SA está conformada por Eduardo Jorge Kovalivker, quien concentra el 64,5% de las acciones, mientras que sus hijos Jonathan y Emmanuel tienen el 21% y el 0,015% del capital social, respectivamente.

En cuanto a los supuestos hechos de corrupción en la compra de medicamentos denunciados por Spagnuolo, además de los hermanos Milei se menciona a Eduardo “Lule” Menem, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.