El tuit de Manuel Adorni sobre la compra de un medicamento para niños que desató una ola de memes
El vocero se refirió a la compra de un fármaco para bebés con atrofia muscular espinal y los internautas recordaron el caso que envuelve a Karina Milei.
Manuel Adorni es, sin dudas, uno de los principales referentes del gobierno de La Libertad Avanza y, en su rol de vocero presidencial, siempre sale al cruce de las críticas, ya sea de manera presencial en una conferencia de prensa, como así también en redes sociales.
Durante la tarde de este jueves, el funcionario libertario contó que "el Ministerio de Salud compró dosis de Zolgensma para los bebés argentinos que sufren de atrofia muscular espinal, una enfermedad que puede provocar la muerte antes de los dos años de vida" en un posteo de X.
Y agregó: "Además, la compra se hizo al mejor precio: el costo de cada dosis fue de 1.100.000 dólares. Esto es casi la mitad de lo que antes se pagaba por las mismas a partir de la judicialización que las familias de chicos con AME debían realizar para poder obtener las dosis. Fin".
Por supuesto, la noticia es alentadora, aunque un poco llamativa teniendo en cuenta que el Gobierno se encuentra envuelto en un verdadero escándalo por supuestas coimas que habría pedido Karina Milei en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Si bien la Justicia aún no comprobó esto, los audios de Diego Spagnuolo señalan a la secretaria de Presidencia como la cabecilla de una red de coimas que involucra también a la droguería Suizo Argentina.
Por esa razón, los internautas estallaron al ver el tuit de Adorni y lejos de atender el motivo del mensaje, se preocuparon únicamente por traer sobre la mesa lo que podría ser el mayor papelón y escándalo de la gestión libertaria, y que ya tuvo su eco en las elecciones legislativas bonaerenses.
Además, entre las principales reacciones y respuestas, los usuarios de X no dudaron en recordarle al libertario que su Gobierno acaba de vetar la emergencia pediátrica, es decir, la norma que protegía al Hospital Garrahan -centro infantil- y a sus trabajadores.
Memes y reacciones al tuit de medicamentos de Adorni
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario