El tuit de Manuel Adorni sobre la compra de un medicamento para niños que desató una ola de memes

Por esa razón, los internautas estallaron al ver el tuit de Adorni y lejos de atender el motivo del mensaje, se preocuparon únicamente por traer sobre la mesa lo que podría ser el mayor papelón y escándalo de la gestión libertaria, y que ya tuvo su eco en las elecciones legislativas bonaerenses.

Además, entre las principales reacciones y respuestas, los usuarios de X no dudaron en recordarle al libertario que su Gobierno acaba de vetar la emergencia pediátrica, es decir, la norma que protegía al Hospital Garrahan -centro infantil- y a sus trabajadores.

Memes y reacciones al tuit de medicamentos de Adorni

